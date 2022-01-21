Українці, угорці та румуни прибирали від сміття річку Боржаву на Закарпатті

Сміттєвий затор 21 січня розбирали на річці Боржава в селі Верхні Ремети Берегівського району. Долучилися до цього близько 30 людей, розповів учасник прибирання Віктор Бучинський. За його словами, впродовж 5 годин наповнили 12 контейнерів, які вміщають півтора кубометра сміття.

Дерево впало 5 січня, коли річка вийшла з русла. Уже 8-го Віктор Бучинського зробив фото, яке 20 січня розмістив у себе на сторінці у Фейсбуці. За словами чоловіка, наразі тут майже 200 кубометрів сміття. Розповідає: подібних заторів на річці Боржаві з десяток. Часто, крім пет-пляшок, витягує з води й інше сміття.

Суспільне Закарпаття

"Я хотів би спростувати цей вислів, що "вода понесе", як я звик чути переважно в гірській місцевості, — розповів чоловік. — Адже вода несе тільки те, що містить в собі повітряну подушку, тобто те, що закорковано, все інше, на жаль, падає на дно. Знаходили ми вже тут і шприци, і різні ємності від медикаментів, скло, лампочки, ртутні термометри, що є неприпустимо, це вже є небезпечні відходи. Але, звісно, основна маса це ПЕТ-пляшка і скло".

Суспільне Закарпаття Засипані снігом пет-пляшки на Боржаві

Зібране сміття після сортування відправлять на переробку, розказує Віктор Бучинський.

"Як альтернативу я створив приймальний пункт вторинної сировини "Кольорові баки", дав людям вибір, адже безглуздо казати людям сортуйте, а потім куди це? Є альтернатива, сортуйте, не викидуйте у загальний смітник, робіть це як Європа, — сказав Віктор. — Сортуйте і здавайте як окремо комунальні відходи і окремо вторинну сировину. Завтра уже буде тут на березі розсортування, а далі буде відвантажено екомобілем до приймального пункту "Кольорові баки" у місто Берегово. Вже там його підготовлюємо до подальшого транспортування уже безпосередньо на заводи. Наш напрямок це Львів, а далі вже Львів розподіляє далі»

Суспільне Закарпаття

До розчистки річки долучилися й волонтери з Угорщини та Румунії. Іванфі приїхав з Будапешту. Каже: уже сьомий рік приїжджає на Закарпаття, щоб допомагати очищати річки від сміття.

"Часте явище і для Угорщини – сміття в річці, бо річки Тиса і Бодрог своєю течією несуть дуже багато сміття. І це сміття не тільки з України, незважаючи на те, що в Румунії сортують сміття, та й звідти його часто несе течія, тому стараємося долучатися до прибирання річок весь рік", — розповів волонтер.

Віталій Сабов — місцевий житель. Він також прийшов допомогти розчистити річку.

"Якби не було тут цих дерев, воно би пішло далі, — каже він. — Коли підіймається рівень води, коли падає дощ, як на початку було, і вода була велика: від дамби, до дамби. Тоді й утворився затор".

Віктор Бучинський каже: для зібраного сміття підготували понад сто мішків, один вміщує півтора кубометра. Розчищати річку планують й у суботу, 22 січня.

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