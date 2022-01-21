У Запоріжжі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

21 січня о 8:30 у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" відбувся мітинг-реквієм присвячений захисникам Донецького аеропорту. Пам'ять "кіборгів" вшанували виступом військового оркестру.

Для пасажирів лунали композиції "Шана", яку написав керівник Оркестру Почесної варти Окремого Президентського полку Михайло Рябоконь, та "Мелодія" українського композитора Мирослава Скорика у виконанні музикантів 55-ої окремої артилерійської бригади " Запорізька Січ".

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Останні місяці захисту аеропорту Донецького були дуже важкі. Якщо брати навіть по цифрам, то близько 100 воїнів загинули, близько 500 були поранені. 22 січня вийшли взагалі всі, хто залишився в живих, захисники. Тому, що після підриву терміналу вже не було, навіть, що обороняти. Вже було прийнято рішення іти. Дань пам’яті всім тим, хто поклав своє життя, хто брав участь у захисті, тому що зараз твориться новітня історія – це наша боротьба за Незалежність України. Шана всім тим, хто і продовжує захищати нашу країну", - сказав Андрій Якунін, заступник військового комісара Запорізького обласного центру комплектування та соціальної підтримки.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Послухати музикантів війського оркестру зупинилися близько двох десятків людей.

"Спочатку я прилетів, не знав, думав: "мене тут зустрічають". Потім дізнався, що це в честь захисту аеропорту від загарбників. Це важливо. Треба пам’ятати, що Росія – це наш головний ворог. Те, що вона все це почала і ні в якому разі не треба з ними миритися", - каже запоріжець Тимофій.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Нагадаємо, оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. 20 січня 2015-го проросійські збройні формування підірвали його термінал. За інформацією українського незалежного проєкту "Книга пам’яті полегих за Україну”, загалом під час захисту Донецького аеропорту загинули 100 українських військових.

Акція з вшанування пам’яті кіборгів всеукраїнська, відбувається з 2016 року в аеропортах Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Києва, Івано-Франківська, Львова та Одеси – розповів Суспільному начальник військово-музичного управління Збройних Сил України Володимир Дашковський.

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