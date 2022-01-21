У Чернівцях взяли під варту 18-річного хлопця, який повідомив про псевдозамінування магазину. Йому встановили заставу у 200 тисяч гривень.

Про це повідомляють на сайті обласної прокуратури.

За інформацією слідства, у ніч на 21 січня у поліцію анонімно повідомили про замінування цілодобового магазину на площі Філармонії. Поліціянтам хлопець пояснив, що хотів побачити, як працюють правоохоронці. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Що відомо