У Чернівцях взяли під варту 18-річного хлопця, який повідомив про псевдозамінування магазину. Йому встановили заставу у 200 тисяч гривень.
Про це повідомляють на сайті обласної прокуратури.
За інформацією слідства, у ніч на 21 січня у поліцію анонімно повідомили про замінування цілодобового магазину на площі Філармонії. Поліціянтам хлопець пояснив, що хотів побачити, як працюють правоохоронці. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Що відомо
- Від 20 січня у Чернівцях повідомляли про декілька замінувань торгових центрів, магазину, ринку та школи. Ця інформація не підтвердилась.
- У поліції повідомили, що псевдозамінування є спланованою інформаційною операцією. Також правоохоронці заявили, що повідомлення про "мінування" надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації.
- У 2021 році у Чернівцях чотири рази повідомляли про замінування. У 2020 році — одинадцять разів. Жоден з них не підтвердився. Слідчі скерували до суду три справи щодо людей, віком 31, 46 та 60 років. Про це повідомили у поліції у відповідь на запит Суспільного.
- Неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей та знищення об’єктів власності карається позбавленням волі на термін від двох до восьми років.