У Чернівцях повідомили про ймовірне замінування торгового центру "Майдан". Звідти евакуювали відвідувачів та працівників.

Про це Суспільному сказала речниця нацполіції області Тетяна Андрійчук.

За її словами, в приміщенні правоохоронці проводять перевірку. Також на місце прибула швидка медична допомога. Територію центру обгородили стрічками — в'їзди та виїзди до центру перекрили.

Суспільне Буковина В торговому центрі проводять перевірку правоохоронці

Рух поблизу торгового центру не обмежили. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк.

Інформація доповнюється.