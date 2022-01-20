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У Чернівцях повідомили про ймовірне замінування торгового центру
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У Чернівцях повідомили про ймовірне замінування торгового центру

Оксана Чміль
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У Чернівцях повідомили про ймовірне замінування торгового центру Торговий центр. Фото: Суспільне Буковина

У Чернівцях повідомили про ймовірне замінування торгового центру "Майдан". Звідти евакуювали відвідувачів та працівників.

Про це Суспільному сказала речниця нацполіції області Тетяна Андрійчук.

За її словами, в приміщенні правоохоронці проводять перевірку. Також на місце прибула швидка медична допомога. Територію центру обгородили стрічками — в'їзди та виїзди до центру перекрили.

У Чернівцях повідомили про ймовірне замінування торгового центруСуспільне Буковина

В торговому центрі проводять перевірку правоохоронці

Рух поблизу торгового центру не обмежили. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк.

Інформація доповнюється.

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