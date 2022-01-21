Лами та альпаки, леви і тигри, верблюди й осел – ці та інші тварини живуть в екопарку "Долина вовків" у Синевирській Поляні Хустського району. Власник парку Юрій Тюх каже: проживає в "Долині" близько ста тварин. Їх забрали із зоопарків, також деяких приносили колишні власники. В екопарку є й дикі тварини, яких привозять сюди, щоб їх відгодували і відпустили на волю.

Дружній та дає себе погладити — так про карпатського вовка каже його власник Юрій Тюх. В екопарку тварина, як і інші вовки, живе три роки. Юрій Тюх каже: крім карпатського, у нього є також полярні, білі, вовки та канадські – вони чорного забарвлення. Цих тварин Юрій взяв із зоопарків, це сім’ї.

Суспільне Закарпаття

"Сірий карпатський вовк був взятий з дикої природи, маленькі вовченята були передані сюди, вони тут виросли, вони повністю ручні, — пояснив Юрій Тюх. — Така погода для цих вовків найкраща, вони дуже люблять таку погоду. Влітку, коли спека, ми ставимо їм розпилювачі з водою, щоб вологість була. Канадський вовк у два рази більше з’їдає, ніж білий. Наприклад, три канадські вовки з’їдають стільки, як два леви. Ці мало їдять. Вони більш дружні, бо їм важко виживати в суворих умовах. Там даєш їм якусь козу й вони всі разом їдять, а вже чорні – вони одне одного кусають і їсть один".

Зі своєї хатинки виходить лев. Він проживає разом з левицею. За сусідньою загорожею – тигр та тигриця. Всім чотирьом тваринами, каже Юрій Тюх, по три роки.

Суспільне Закарпаття

"Їдять вони тільки м'ясо, тепер зимою вони з’їдають на 30% більше, ніж літом: тигр з’їдає близько 15 кілограмів, а лев – 10, — розповів власник екопарку. — Вони не хворіли, вони всі зимні тварини, тільки лев – це африканський вид, але декілька поколінь народжено в Україні й вони адаптовані. Була в нас левиця, яку ми забрали з приватного будинку. Вона вже поїхала до Африки. А ці ще не знаю, чи залишаться тут, чи потім теж поїдуть до Африки".

Живе тут в екопарку й пара рисей. "Це з приватного будинку зі Львівської області вони були передані сюди, — каже Юрій Тюх. — Там жінка їх тримала в себе вдома. Це великі коти, їх важко було тримати, тому вона їх віддала. Якраз рисі найбільш безпроблемні тварини. Тільки м'ясо вони їдять".

Суспільне Закарпаття

За словами Юрія Тюха, більшість тварин він взяв із зоопарків. Інших йому передають люди. Підприємець розповів: були тварини, яких з дому взяли.

"З хижаків – це левиця, котра полетіла до Африки. З копитних – це косулі, котрих сюди передали, тут вони вилікувалися і їх випустили в природу. Деякі тварини тут на постійній основі, а деякі приходять на лікування або утримання, їх потім випускають. Наприклад, косулі. Коли великі снігопади, вони збиваються, буває їх в село собаки наженуть, люди їх спіймають і дають нам на перетримку, щоб тварини відгодувалися, потім ми їх випускаємо".

Суспільне Закарпаття

У екопарку "Долина вовків" є близько 100 тварин: три пари вовків, пара левів, пара тигрів і рисі. З травоїдних, в іншому секторі, чоловік утримує оленів благородних підвиду марал, є також муфлони та віслюк, пара верблюдів, лами, альпаки, лань європейська та плямистий олень. Доглядати за тваринами Юрію допомагають рідні: батьки та брат.

"Коли потрібно робити прибирання, то беремо додатково людей", — сказав чоловік.

Юрій Тюх додав: за тиждень тварини з’їдають до 500 кілограмів м’яса та півтори тонни сіна.

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