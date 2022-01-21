logo logo
Екопарк "Долина вовків" три роки функціонує в селі Синевирська Поляна на Закарпатті
ЕКОЛОГІЯТВАРИНИРегіони

Екопарк "Долина вовків" три роки функціонує в селі Синевирська Поляна на Закарпатті

Руслана Гостюк Зоряна Попович
·
·
Екопарк "Долина вовків" три роки функціонує в селі Синевирська Поляна на Закарпатті Суспільне Закарпаття

Лами та альпаки, леви і тигри, верблюди й осел – ці та інші тварини живуть в екопарку "Долина вовків" у Синевирській Поляні Хустського району. Власник парку Юрій Тюх каже: проживає в "Долині" близько ста тварин. Їх забрали із зоопарків, також деяких приносили колишні власники. В екопарку є й дикі тварини, яких привозять сюди, щоб їх відгодували і відпустили на волю.

Дружній та дає себе погладити — так про карпатського вовка каже його власник Юрій Тюх. В екопарку тварина, як і інші вовки, живе три роки. Юрій Тюх каже: крім карпатського, у нього є також полярні, білі, вовки та канадські – вони чорного забарвлення. Цих тварин Юрій взяв із зоопарків, це сім’ї.

Екопарк "Долина вовків" три роки функціонує в селі Синевирська Поляна на ЗакарпаттіСуспільне Закарпаття

"Сірий карпатський вовк був взятий з дикої природи, маленькі вовченята були передані сюди, вони тут виросли, вони повністю ручні, — пояснив Юрій Тюх. — Така погода для цих вовків найкраща, вони дуже люблять таку погоду. Влітку, коли спека, ми ставимо їм розпилювачі з водою, щоб вологість була. Канадський вовк у два рази більше з’їдає, ніж білий. Наприклад, три канадські вовки з’їдають стільки, як два леви. Ці мало їдять. Вони більш дружні, бо їм важко виживати в суворих умовах. Там даєш їм якусь козу й вони всі разом їдять, а вже чорні – вони одне одного кусають і їсть один".

Зі своєї хатинки виходить лев. Він проживає разом з левицею. За сусідньою загорожею – тигр та тигриця. Всім чотирьом тваринами, каже Юрій Тюх, по три роки.

Екопарк "Долина вовків" три роки функціонує в селі Синевирська Поляна на ЗакарпаттіСуспільне Закарпаття

"Їдять вони тільки м'ясо, тепер зимою вони з’їдають на 30% більше, ніж літом: тигр з’їдає близько 15 кілограмів, а лев – 10, — розповів власник екопарку. — Вони не хворіли, вони всі зимні тварини, тільки лев – це африканський вид, але декілька поколінь народжено в Україні й вони адаптовані. Була в нас левиця, яку ми забрали з приватного будинку. Вона вже поїхала до Африки. А ці ще не знаю, чи залишаться тут, чи потім теж поїдуть до Африки".

Читайте також: "Це підтримка дикої природи". Закарпатець доглядає 30 оленів і хоче відкрити біопарк

Живе тут в екопарку й пара рисей. "Це з приватного будинку зі Львівської області вони були передані сюди, — каже Юрій Тюх. — Там жінка їх тримала в себе вдома. Це великі коти, їх важко було тримати, тому вона їх віддала. Якраз рисі найбільш безпроблемні тварини. Тільки м'ясо вони їдять".

Екопарк "Долина вовків" три роки функціонує в селі Синевирська Поляна на ЗакарпаттіСуспільне Закарпаття

За словами Юрія Тюха, більшість тварин він взяв із зоопарків. Інших йому передають люди. Підприємець розповів: були тварини, яких з дому взяли.

"З хижаків – це левиця, котра полетіла до Африки. З копитних – це косулі, котрих сюди передали, тут вони вилікувалися і їх випустили в природу. Деякі тварини тут на постійній основі, а деякі приходять на лікування або утримання, їх потім випускають. Наприклад, косулі. Коли великі снігопади, вони збиваються, буває їх в село собаки наженуть, люди їх спіймають і дають нам на перетримку, щоб тварини відгодувалися, потім ми їх випускаємо".

Екопарк "Долина вовків" три роки функціонує в селі Синевирська Поляна на ЗакарпаттіСуспільне Закарпаття

У екопарку "Долина вовків" є близько 100 тварин: три пари вовків, пара левів, пара тигрів і рисі. З травоїдних, в іншому секторі, чоловік утримує оленів благородних підвиду марал, є також муфлони та віслюк, пара верблюдів, лами, альпаки, лань європейська та плямистий олень. Доглядати за тваринами Юрію допомагають рідні: батьки та брат.

"Коли потрібно робити прибирання, то беремо додатково людей", — сказав чоловік.

Юрій Тюх додав: за тиждень тварини з’їдають до 500 кілограмів м’яса та півтори тонни сіна.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди