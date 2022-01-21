Вінницька волонтерка організувала фотосесію для дівчаток-сиріт

В одному із салонів краси дівчатам-сиротам зробили мейкап і зачіску. Там ж була і сама зйомка. Перукарі, візажиня і фотограф — погодилися працювали безкоштовно. Усе, аби подарувати дітям, які не мають мами чи тата, або ж і обох батьків — позитивні емоції.
Спершу візажиня Тетяна Столяр дівчатам зробила мейкап.
"Радимося з дівчатами, підбираємо те, що підходить про віку. У нас є героїні, яким тональна основа не бажана, тому ми тільки зволожили шкіру і нанесли догляд", — каже Тетяна Столяр.
Аби зробити образ яскравим далі кожній із дівчат роблять зачіску.
Усі процедури для дівчат-сиріт у салоні Дар'ї Мамаєвської — безкоштовні. Клієнток перенесла на пізніше, аби усю увагу її майстрині зосередили на дітях.
"Діти — це наша радість. Коли є власні батьки, вони можуть все дітям дати, а ці дітки позбавлені батьківського піклування. Хочеться їм допомогти, щоб відчули, що вони потрібні, щасливі, бажані, кохані", — каже Дар'я Мамаєвська.
"Кожна дитина отримує 3-5 знімків. Будуть мати собі гарну згадку. Через деякий час подивляться, які вони були маленькі, гарненькі", — говорить Олег Ткачук.
Акція під назвою "Красиве Добро" одноденна. Ініціювала її волонтерка Надія Дмитрієва. Участь у ній взяли 10 дівчат.
"Вирішили на один день зробити дівчатам святковий настрій, щоб вони відчули себе справжінми принцесами, з професійними зачісками з професійними фото та мали згадку, які вони насправді красуні", — розповіла волонтерка.
Олена Загороднюк у салон краси привела трьох онучок. Дітьми 70-річна жінка опікується, бо її дочку — маму дівчат, яка зловживає алкоголем позбавили батьківських прав.
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