"Вони мають душу". Вінницька мисткиня виготовляє іграшки з моху

Півсотні іграшок з моху за місяць виготовила вінницька майстриня Ірина Цаава. Створювати декоративні композиції почала 4 роки тому, розповідає жінка. Це сталося випадково, каже. Спочатку це були іграшки з квітів, які дарувала своїм знайомим.

"Було кілька місяців проб, багато зламаних квітів, потім авторська методика", — каже Ірина Цаава.

На фото Ірина Цаава. Джерело: Суспільне Вінниця

Ірині 42. Стоврювати декоративні іграшки "цветастіки" почала 4 роки тому. За цей час виготовила понад 200 композицій. Спочатку це були іграшки з живих квітів, розповідає жінка.

На створення однієї іграшки йде до чотирьох годин. Каже, це дуже клопітка робота. Приступати до неї потрібно з гарним настроєм.

Фото: Суспільне Вінниця

"Я ніколи в житті не сідаю робити, якщо немає настрою, щось сталося, тому що з іграшкою передається твоя енергетика. Тому має бути все на позитиві", — розповідає Ірина Цаава.

Створює Ірина й іграшки з моху, які називає "мохнастики". За місяць каже, виготовила до півсотні композицій. Це метелики, ведмедики, їжаки, декоративні дерева у відрах.

Фото: Суспільне Вінниця

Мох — це спеціальний матеріал для виготовлення декору, має тривалий термін використання, розповідає мисткиня.

Працює Ірина в майстерні, яку облаштувала у власному будинку. Тут панує особлива атмосфера, — каже. Наразі на замовлення робить метелика. Говорить, ідеї народжуються випадково.

Фото: Суспільне Вінниця

"Закінчуєш роботу над іграшкою і ти розумієш, що вона як жива, має душу. І ми даємо їм імена. В кінці не знаєш, а потім дивишся, що це Платон, Галя", — каже Цаава.

13-річна Ніка допомагає мамі робити іграшки. Каже, подобається занурюватися у творчий процес.

"Мені подобається мамине хобі і я люблю їй допомагати", — розповідає Ніка.

Фото: Суспільне Вінниця

Авторські іграшки замовляють і для дітей, і для дорослих, каже Ірина Цаава. Всі вони ексклюзивні, бо двох однакових у колекції мисткині не має.

Читайте також