"Янголи добра". У Вінниці пройшов майстер-клас для дітей

20 янголів добра створили діти, що проживають у мікрорайоні "Можайка". Про це Суспільному розповів директор закладу Дмитро Мира.

Фото: Суспільне Вінниця

"Батькам це довподоби, що діти зайняті. В даному мікрорайоні немає такого центру, але ми будемо старатися проводити спортивні змагання, щоб діти не їхали в інші кінці міста", — каже Дмитро Мира.

Фото: Суспільне Вінниця

Говорить, захід поза межами клубу зорганізовують вперше. У такий спосіб хочуть залучати дітей відвідувати гуртки за вподобаннями.

Фото: Суспільне Вінниця

Педагогиня Катерина Волошина каже, — проєкт "Янголи добра" з циклу різдвяно-новорічних.

"Основний меседж нагадати дітям, що потрібно робити добрі справи, тому що вони цінуються і вони важливі. Через творчу діяльність пізнаємо світ", — розповідає Катерина Волошина.

9-річний Максим Маєвський залишить яногола собі.

"Цього янгола добра я поставлю в себе на столі, і він мені буде допомагати", — каже Максим Маєвський.

Фото: Суспільне Вінниця

Всього участь у майстер-класі взяли 20 дітей, віком від 6 до 10 років. Створених янголів добра кожен учасник забрав із собою додому.

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