"Паралельна гонка". У Вінниці проходить зимовий чемпіонат з дріфтингу

У Вінниці, на стадіоні "Темп", 22 січня проходить зимовий чемпіонат "Паралельна гонка. Дріфт". Про це Суспільному повідомляє кореспондентка. Доєднались до нього 17 хлопців та 4 дівчат.
Кожному з них потрібно на час проїхати два повних кола та зупинитись там, де був старт, при цьому проїхати трасу якомога швидше та не збити жодну фішку.
Згідно з часу проходження визначать переможців, яких нагородять кубками та подарунками.
Для участі потрібно було зареєструватись, участь - 800 гривень.
Триватимуть парні заїзди до 16:30, опісля визначать переможців.
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