Тернополяни стали лауреатами премії імені Богдана та Левка Лепких

Чотирьох тернополян нагородили Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. братів Богдана та Левка Лепких. Це диригент академічного камерного хору "Бревіс" обласної філармонії Святослав Дунець, журналістка Галина Садовська, поетеса Леся Любарська та художник Володимир Якубовський. Про це розповів голова громадської ради з присудження цієї премії Віктор Уніят.

За його словами, цією премією нагороджують людей, які зробили значний вклад у розвиток української культури, а також тих, хто популяризує творчість братів Лепких. Лауреати отримують значок, посвідчення, диплом і грошову винагороду.

Один із лауреатів Святослав Дунець каже, диригує впродовж 25 років, окрім цього чоловік викладає в музичному коледжі:

"Це надзвичайно приємна для мене особисто подія, це є підсумок частини творчої роботи. Кожен день репетиції, нові програми, популяризація тих чи інших творів не тільки на сцені, а й у навчальному процесі. Надзвичайно важливим є виховання молоді на творчості наших відомих співвітчизників, зокрема братів Лепких".

Фото: Тарас Бурак/Суспільне Святослав Дунець

Гроші для виплати премії цьогоріч дали меценати, каже Віктор Уніят. Яка це сума, не розголошують. Премію Братів Лепких заснували 30 років тому. За цей час її отримали 139 лауреатів.

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