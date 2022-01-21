Ті, хто не мають лічильників на холодну воду, будуть оплачувати всі втрати води в багатоквартирному будинку. Нова методика обліку холодної води почне діяти з наступного місяця. Про це Суспільному повідомив речник КП “Чернігівводоканал” Ігор Грищенко.

За його словами, в кожному будинку комунальники встановлять комерційний лічильник. Кількість спожитої холодної води будуть розраховувати за його показаннями, від них відніматимуть суму показань квартирних лічильників. А різницю, тобто втрату води, оплачуватимуть ті, в кого лічильника немає. У платіжках це може відображатися по-різному.

Квартири новобудови по вулиці Зеленій 8А мають власні лічильники. Але, за словами Ігоря Грищенка, тут також може виникати розбіжність між показаннями через те, що лічильники, що встановлені на квартири старого зразку, мають великі похибки.

"Ситуація в тому, що комерційні лічильники, вони дуже чутливі до витоків води, і фіксують витоки починаючи з одного літру на годину. Якщо десь є протікання води – вони фіксують. Лічильники, які стоять в квартирах, розподільні лічильники, більшість фіксує протікання води тільки якщо воно перевищує 60 літрів на годину".

ФОТО: Суспільне Ігор Грищенко

В тому випадку, якщо в домі 100% квартир мають лічильники – різниця розподілятиметься між усіма жильцями пропорційно. Якщо в будинку більшість людей не має лічильників, а сплачує за нормою на одну особу – сума в платіжці може зменшитись.

Ці нововведення стосуватимуться і приватного сектору.

"Оці лічильники, які стоять на вході в будинок, чи в приміщенні самого будинку, вони приходять в розряд комерційних, і їм буде нараховуватись за споживання води саме за цим приладом обліку".

ФОТО: Суспільне Без лічильника платитимуть за всіх: зміни у нарахуваннях за холодну воду у Чернігові

За словами Грищенка, з 1 лютого 12 будинків у Чернігові будуть розраховувати за новою методикою, а повністю весь житловий сектор має перейти на нову методику до серпня цього року. Комерційні лічильники встановлюватиме “Чернігівводоканал”, пізніше це врахують у тарифі. Робити повірку лічильника та передавати його покази слід вчасно, каже Грищенко. Можуть бути санкції.

ФОТО: Суспільне Без лічильника платитимуть за всіх: зміни у нарахуваннях за холодну воду у Чернігові

"Якщо лічильник не пройшов своєчасно повірку, через три місяці він перестає бути розподільним і враховується, як без лічильника. Або, якщо людина не передає показники лічильників тривалий час, він також переводиться на розряд споживача без лічильника води".

Що з цього приводу думають чернігівці – у сюжеті:

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