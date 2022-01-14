На Чернігівщині незабаром встановлять ще одну систему фіксації порушень ПДР

Найближчим часом на Чернігівщині з'явиться ще один комплекс автоматичної фіксації правопорушень на дорогах. Його збираються встановити на 92 кілометрі траси М-02, біля повороту на Борзну.

Про це повідомили на нараді в Чернігівській ОДА, на якій розглядали можливості подальшого зменшення рівня аварійності на дорогах Чернігівщини, що відбулася 13 січня.

Розглядається також питання оснащення такими системами ділянок доріг Н-27 (19 – 20 кілометр) та Р-56 (6 – 7 кілометр). Місце встановлення комплексів автофіксації визначається залежно від кількості ДТП на тому чи іншому відрізку дороги.

Нагадаємо, на сьогодні в області функціонують дев’ять комплексів фіксації правопорушень на дорогах: шість — на автошляхах державного значення та три — у Чернігові.

Зокрема, камери розташовані: одна — у селі Киселівка у напрямку Мени, ще одна — у селі Красилівка, що на трасі Київ-Чернігів та три — у Чернігові (за такими адресами: вулиця Рокоссовського, 12, корп. 2, у напрямку вулиці Захисників України; проспект Миру, 296, у напрямку вулиці Володимира Дрозда; проспект Миру, 241-А, у напрямку вулиці Льотної).

Ще чотири камери встановлені у селах Новий Биків, Количівка, Бобрик та в Батурині.

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