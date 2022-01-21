У Луцьку з нагоди Дня Соборності біля пам’ятника Михайлу Грушевському вшанували пам'ять борців за незалежність України. Захід відвідали майже пів сотні лучан, — розповів Суспільному офіцер поліції діалогу Василь Климюк.
Вшанування відбулися 21 січня.
Захід розпочався з виконання державного гімну та хвилини мовчання за загиблими в боротьбі за незалежність України. Присутні поклали квіти до пам’ятника Михайлу Грушевському.
Фото: Волинська обалсна рада
Історик Сергій Годлевський розповів Суспільному: 22-го січня 1919 року об’єдналися українці Західних регіонів та Наддніпрянщини. Каже: про намір об’єднатися в єдину державу оголосили за два місяці до злуки.
Що відомо
- 22 січня 1919 року – проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.
- 22 січня 1918 року перший український парламент – Українська Центральна Рада – Четвертим універсалом проголосив незалежність Української Народної Республіки. Через рік – 22 січня 1919-го – на Софійській площі урочисто проголосили об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину Українську державу.
- У 71 річницю Акту злуки, 22 січня 1990 року, в Україні відбулася одна з найбільших у Центральній і Східній Європі масових акцій – “живий ланцюг” як символ єдності східних і західних земель та вшанування подій Української революції. Більше мільйона людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова.
- Михайло Грушевський – видатний історик, визначний державний і громадсько-політичний діяч, літературознавець, письменник, публіцист, академік Всеукраїнської академії наук і Академії наук СРСР. З березня 1917-го Михайло Грушевський – голова Української Центральної Ради, головний ідейний натхненник українського національного руху. Під його керівництвом Центральна Рада еволюціонувала від вимог національно-культурної автономії до проголошення незалежної Української Народної Республіки.