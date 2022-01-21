У Луцьку з нагоди Дня Соборності біля пам’ятника Михайлу Грушевському вшанували пам'ять борців за незалежність України. Захід відвідали майже пів сотні лучан, — розповів Суспільному офіцер поліції діалогу Василь Климюк.

Вшанування відбулися 21 січня.

Захід розпочався з виконання державного гімну та хвилини мовчання за загиблими в боротьбі за незалежність України. Присутні поклали квіти до пам’ятника Михайлу Грушевському.

Фото: Волинська обалсна рада

Історик Сергій Годлевський розповів Суспільному: 22-го січня 1919 року об’єдналися українці Західних регіонів та Наддніпрянщини. Каже: про намір об’єднатися в єдину державу оголосили за два місяці до злуки.

Що відомо