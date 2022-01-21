У Львові вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

У Міжнародному аеропорті "Львів" вшанували пам’ять українських кіборгів — захисників Донецького аеропорту. 33 музиканти оркестру Львівської академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та скрипаль Олег Кульчицький виконали два інструментальні твори. Символічну мистецьку акцію приурочили до 7-ї річниці героїчної оборони Донецького аеропорту. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

На честь українських кіборгів у залі відльоту Львівського аеропорту сьогодні, 21 січня, зазвучала "Мелодія" Мирослава Скорика.

"Виконували те, чим ми більше всього пишаємося. Тому що музика Скорика – вона вічна, вона наша. Це символічно, тому що ми таким чином показуємо в кожному аеропорту, кожен музикант викладається на повну, як ті люди, які воювали за аеропорт, вони теж викладалися – по своєму", — каже музикант оркестру Національної академії сухопутних військ Василь Дума.

Суспільне Львів Аеропорт "Львів"

Керує оркестром Віктор Цапура. Він теж воював на Сході в той час, коли Донецьке летовище захищали кіборги.

"Я в той час теж був учасником бойових дій, служив в 95-й бригаді. Наша бригада тоді забезпечувала вихід саме в ці дні – 20, 21, 22 січня вихід воїнів, захисників, кіборгів з Донецького аеропорту. І це були шалені втрати. Було багато загиблих, знайомих. І це для мене дуже важкий момент", — каже Віктор Цапура.

Суспільне Львів Керівник оркестру Віктор Цапура

Також окрім "Мелодії" у Львівському аеропорту музиканти зіграли мотив композиції "Україно" Тараса Петриненка.

"Прекрасна музика. І скрипка така – вона брала за душу, я ледь не розплакався. Я знаю, що Росія напала на Україну як і на багато інших країн. Тому зараз Україна воює. І чесно кажучи, так вона рятує й інші країни", — каже слухач із Казахстану Єрмат Нуромбаєв.

Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні.

Що відомо

Від 16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту, які з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 років утримували його оборону.

За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників ДАПу назвали кіборгами, а форпост українських кіборгів став символом української мужності, оплотом українського духу.

Від кінця вересня 2014 року російські найманці атакували українських воїнів щодня. Вони стріляли з "Градів", артилерії, танків, стрілецької зброї. За час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських воїнів, ще понад пів тисячі дістали поранення.

Бої закінчилися після руйнації терміналів аеропорту.

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