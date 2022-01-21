Тернопільські правоохоронці передали до суду справу щодо підробки ПЛР-тестів

Правоохоронці Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, яких підозрюють у підробленні ПЛР-тестів. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Чоловіки пропонували отримати довідки про ПЛР-тестування без проходження лабораторної діагностики на наявність COVID-19.

Вартість однієї довідки становила від 200 до 500 гривень. Щомісяця чоловіки продавали більше тисячі підроблених тестів людям з усієї України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підробки, бланки, засоби виготовлення фальшивок та комп’ютерну техніку.

Поліцейські відкрили провадження за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України – підроблення офіційного документа за попередньою змовою групою осіб. За це передбачено позбавлення волі до 5 років.

Що відомо