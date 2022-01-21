У Тернополі розглядають справу львівських патрульних

Справу львівських патрульних розглядають у Тернопільському апеляційному суді. Сьогодні повторно слухатимуть свідчення очевидців, про які на минулому засіданні клопотали захисники підозрюваних. Про це повідомив суддя Василь Сарновський.

На суді присутні всі 6 підозрюваних поліцейських, а також батьки загиблого хлопця. На підтримку підозрюваних під судом зібралися близько 50 поліцейських з різних підрозділів України. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Під судом зібралися близько 50 поліцейських з різних підрозділів України

Нагадаємо, у 2018 році під час перевірки грального закладу у Львові патрульні затримали чоловіка. Він ковтнув пакетик з наркотиками і помер. Шістьох патрульних підозрювали у насильстві і катуваннях. Справу розглядали приблизно три роки, і третього серпня Галицький райсуд Львова визнав патрульних винними. Їх засудили до 8 років ув'язнення. Поліцейські та мати загиблого подали апеляції. Наталія Клим хотіла, щоб патрульним присудили по 10 років ув’язнення, правоохоронці – щоб справу закрили.

Що відомо

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