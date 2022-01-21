Співачка з Чернівецької області NAVKA зняла у кліпі жителів високогірного села Розтоки. Вони зіграли героїв колядки — батька та маму.

Про це NAVKA сказала в етері програми Українського радіо:Буковина.

За її словами, текст колядки "Ой на леді, на Йордані" їй надіслав один з патронів.Під час трансляції на YouTube вона обробила пісню. NAVKA розповідає, вирішила знімати кліп у селі Розтоки, бо там є гірські ріки. Раніше їй про це село розповідав односелець.

Facebook/Марина Тимофійчук Кадр з кліпу.

У відео показані Смугарські водоспади на Путильщині. У кліпі, окрім співачки, знялись троє місцевих — вони зіграли батька, маму та хлопця співачки.

Facebook/Марина Тимофійчук Жителька Розток Оксана Борсук, яка знялась у кліпі.

Співачка розповіла, що місцеві допомагали їй з кіньми та саньми. Також вони приготували вечерю для знімальної команди.

Колядка "Ой на леді на Йордані" є останньою з проєкту. У ньому NAVKA обробила колядки та щедрівки, аби осучаснити українських народних пісень.

Читайте також

Від Водохреща до пляжу з чебуреками та шахами. У Чернівцях Тутельман представив фотовиставку