У галереї "Вернісаж" у Чернівцях представили виставку фоторобіт Броніслава Тутельмана. Вона має назву Н2О. Під час відкриття відбувся перформанс, який символізував об'єднання людей через води.

Це передає кореспондентка Суспільного Буковина з виставки.

Під час перформансу актори, вбрані в одяг для купання, проходили навколо посудини у формі хреста. Це символізувало ополонку для занурення на Водохреще.

Суспільне Буковина У воді плавали порожня пляшка, шприц та сміття

Коли люди ступали у воду, вони проходили до декорацій літнього пляжу, де ніби засмагали, грали в шахи, їли смажені пиріжки та випивали.

Суспільне Буковина Актор під час перформансу.

Суспільне Буковина Декорації "пляжу влітку".

За словами Броніслава Тутельмана, він вбачає у купанні на Водохреще більше язичницького, аніж християнського. Перформансом він хотів показати, як вода об'єднує людей.

Суспільне Буковина Під час перформансу Броніслав Тутельман сидів на кріслі, як спостерігач дійства

На виставці є фото, які Тутельман робив впродовж декількох років. На більшості з них зображені люди під час занурення в ополонку на свято Водохреще, на інших — купання на Пруті влітку.

Суспільне Буковина На більшості фото зображено людей, які занурюються у воду на Водохреще

Суспільне Буковина

Суспільне Буковина

Подію відвідали понад пів сотні людей. Фотовиставку можна переглянути у галереї "Вернісаж", що на вулиці Івана Франка, 15.

Що відомо

Броніслав Тутельман (1950) — заслужений діяч мистецтв України. Картини митця є у колекціях в Польщі, Австрії, Франції, Нідерландів та США. Митець займається живописом, інсталяцією, кольоровою фотографією.

Читайте також

"День музейного селфі". Як взяти участь у флешмобі на Буковині