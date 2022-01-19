У галереї "Вернісаж" у Чернівцях представили виставку фоторобіт Броніслава Тутельмана. Вона має назву Н2О. Під час відкриття відбувся перформанс, який символізував об'єднання людей через води.
Це передає кореспондентка Суспільного Буковина з виставки.
Під час перформансу актори, вбрані в одяг для купання, проходили навколо посудини у формі хреста. Це символізувало ополонку для занурення на Водохреще.
Коли люди ступали у воду, вони проходили до декорацій літнього пляжу, де ніби засмагали, грали в шахи, їли смажені пиріжки та випивали.
За словами Броніслава Тутельмана, він вбачає у купанні на Водохреще більше язичницького, аніж християнського. Перформансом він хотів показати, як вода об'єднує людей.
На виставці є фото, які Тутельман робив впродовж декількох років. На більшості з них зображені люди під час занурення в ополонку на свято Водохреще, на інших — купання на Пруті влітку.
Подію відвідали понад пів сотні людей. Фотовиставку можна переглянути у галереї "Вернісаж", що на вулиці Івана Франка, 15.
Що відомо
- Броніслав Тутельман (1950) — заслужений діяч мистецтв України. Картини митця є у колекціях в Польщі, Австрії, Франції, Нідерландів та США. Митець займається живописом, інсталяцією, кольоровою фотографією.
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