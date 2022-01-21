"Необережність під час паління": на Хмельниччині у пожежі загинули двоє жінок

На Хмельниччині у результаті пожежі в житловому будинку загинули дві жінки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.

Пожежа сталася сьогодні, 21 січня, близько о 02:34 на вулиці Шевченка в місті Славута загорівся житловий будинок.

"За викликом було спрямовано надзвичайників. Під час розвідки та гасіння пожежі вони виявили бездиханні тіла двох жінок 70 та 54 років", - повідомили у ДСНС.

Додають, ймовірна причина займання – необережність під час паління.

Читайте також