На Рівненщині 21 січня шляховики чекають іще більших ускладнень погоди, ніж це було від вечора напередодні. Про це Суспільному сказав речник Служби доріг в області Дмитро Леонтіюк. Йдеться про усю територію області.

Речник назвав прогнози синоптиків “невтішними”.

“Обіцяють рясні снігопади і сильний вітер, що робить дуже ймовірними утворення ожеледиці та снігових заметів на дорогах. Наразі пропрацьовуємо найгірші сценарії, під час яких доведеться виводити на дороги і техніку сторонніх організацій. Мова про сільгоспвиробників, військових і так далі, яких залучатимуть у разі утворення значних переметів”, — сказав Суспільному Леонтіюк.

За його інформацією, станом на ранок п’ятниці на дорогах залучили усю техніку підрядників, це понад 70 спецавто та майже сотня робітників. Зранку усі шляхи були проїзними.

Що відомо

Напередодні у Рівненському гідрометцентрі спрогнозували снігопад та хуртовину які протримаються до 24 січня. Також поступово знижуватиметься температура повітря як вночі, так і вдень.

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