На Рівненщині прогнозують хуртовину на кілька днів

У Рівненському обласному центрі гідрометеорології прогнозують сніг та хуртовину, їх спостерігатимуть в області упродовж кількох днів. Зі слів керівника метеорологів Богдана Масовця, чекають також сильний вітер.

Хуртовину і сніг чекають із п’ятниці, 21 січня. Зі слів Масовця, на дорогах можливе утворення снігових заметів та ожеледиці. Вітер буде західний силою 9-14 метрів на секунду, також чекають сильних поривів силою 18-23 метри на секунду. Температура вночі буде 2-7º морозу, вдень 0-5º нижче нуля.

22 січня прогнозують хмарну погоду, часом сніг та хуртовину. На дорогах також буде ожеледиця, а також можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря буде аналогічною попередньому дню.

23 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, часом сніг та слабку хуртовину. Ожеледиця на дорогах збережеться. Температура повітря знизиться: вночі 6-11º морозу, вдень 3-8º нижче нуля.

24 січня уже прогнозують без істотних опадів. Температура вночі 9-14ºморозу, вдень 5-10º нижче нуля.

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