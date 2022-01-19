У Вінниці розбирають головну ялинку

У Вінниці у центральному парку культури і відпочинку ім. Леонтовича почали розбирати головну ялинку. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Працівники фірми підрядника, яка виграла тендер зняли із неї іграшки та гірлянди.
Фото: Суспільне Вінниця
Завтра, 20 січня, розбиратимуть сам каркас, який складається із 324 дерев.
Фото: Суспільне Вінниця
Куди саме повезуть на утилізацію розібрану ялинку поки не кажуть.
Фото: Суспільне Вінниця
Читайте також
Вінницька ялинка перемогла у "конкурсі краси" серед новорічних дерев України