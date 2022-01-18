Вінницька ялинка перемогла у "конкурсі краси" серед новорічних дерев України

Вінницька ялинка стала найгарнішою за версією читачів Укрінформу. Інтернет-видання запустило голосування за краще новорічне дерево 10 січня.
Претендували на звання кращої 24 ялинки з усіх областей України. Донеччину та Луганщину представляли новорічні дерева із Сєвєродонецька та Краматорська, які тимчасово є адміністративними центрами цих двох областей.
Читачі Укрінформу оцінювали ялинки по фото. Вінницьке 28-метрове новорічне дерево отримало 34% голосів.
Ялинка у Вінниці. Фото: Укрінформ
Друге місце у Полтави (26,9%),
Ялинка у Полтаві. Фото: Укрінформ
а третє у Краматорської ялинки (16,6%).
Ялинка у Краматорську. Фото: Укрінформ
Також фавориткою редакції Укрінформу стала ялинка, що росте у Тиврові на Вінниччині, йдеться у дописі. Дереву 25 років, і його прикрашають на новорічні свята.