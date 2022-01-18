Вінницька ялинка перемогла у "конкурсі краси" серед новорічних дерев України

Вінницька ялинка стала найгарнішою за версією читачів Укрінформу. Інтернет-видання запустило голосування за краще новорічне дерево 10 січня.

Претендували на звання кращої 24 ялинки з усіх областей України. Донеччину та Луганщину представляли новорічні дерева із Сєвєродонецька та Краматорська, які тимчасово є адміністративними центрами цих двох областей.

Читачі Укрінформу оцінювали ялинки по фото. Вінницьке 28-метрове новорічне дерево отримало 34% голосів.

Ялинка у Вінниці. Фото: Укрінформ

Друге місце у Полтави (26,9%),

Ялинка у Полтаві. Фото: Укрінформ

а третє у Краматорської ялинки (16,6%).

Ялинка у Краматорську. Фото: Укрінформ

Також фавориткою редакції Укрінформу стала ялинка, що росте у Тиврові на Вінниччині, йдеться у дописі. Дереву 25 років, і його прикрашають на новорічні свята.

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