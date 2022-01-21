У терміналі харківського аеропорту оркестр Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба вшанував загиблих під час оборони Донецького аеропорту у 2014-2015 роках.
Як повідомляє кореспондент Суспільного, музиканти виконали твори, серед яких "Шана" авторства військового диригента Михайла Рябоконя.
"Цей день для мене означає, що наша армія, наші воїни, бездоганно захищають нашу Батьківщину. Як кажуть, зламався бетон, а наш дух не зламався", — сказав диригент університету Костянтин Стрілецький.
Старший викладач університету Повітряних сил Борис Рябуха говорить, що набутий під час Антитерористичної операції на сході досвід в університеті передають курсантам.
"Вже минуло сім років з подій січня 2015 року, одночасно трагічних і героїчних... Вони (курсанти — ред.) розуміють, що відбувається, вони дуже цікавляться, що відбувалося на той час, тому що сім років тому їм було по 14-15 років. Звісно, їм цікаво, і в освітньому процесі впроваджуємо увесь досвід, який ми здобули під час участі у бойових діях", — сказав Рябуха.
Під час заходу курсанти зачитали вірш "Нездоланні. Нескорені" авторства Наталії Погребняк.
Що відомо
- Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. Оборонців летовища назвали "кіборгами". 13 січня після обстрілів упала диспетчерська вежа. 45-метрова споруда була стратегічним об'єктом оборони летовища. За даними Міноборони, у боях за Донецький аеропорт загинуло понад двісті українських бійців.
- 20 січня в Україні встановили офіційним Днем вшанування захисників Донецького аеропорту.
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