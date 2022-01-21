У терміналі харківського аеропорту оркестр Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба вшанував загиблих під час оборони Донецького аеропорту у 2014-2015 роках.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, музиканти виконали твори, серед яких "Шана" авторства військового диригента Михайла Рябоконя.

"Цей день для мене означає, що наша армія, наші воїни, бездоганно захищають нашу Батьківщину. Як кажуть, зламався бетон, а наш дух не зламався", — сказав диригент університету Костянтин Стрілецький.

Старший викладач університету Повітряних сил Борис Рябуха говорить, що набутий під час Антитерористичної операції на сході досвід в університеті передають курсантам.

"Вже минуло сім років з подій січня 2015 року, одночасно трагічних і героїчних... Вони (курсанти — ред.) розуміють, що відбувається, вони дуже цікавляться, що відбувалося на той час, тому що сім років тому їм було по 14-15 років. Звісно, їм цікаво, і в освітньому процесі впроваджуємо увесь досвід, який ми здобули під час участі у бойових діях", — сказав Рябуха.

Під час заходу курсанти зачитали вірш "Нездоланні. Нескорені" авторства Наталії Погребняк.

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