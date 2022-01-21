969 підтверджених випадків, 10 смертей: коронавірус на Вінниччині

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 969 випадках. Це на 4 більше, аніж напередодні. Одужали 167 пацієнтів. Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби зафіксували 10. Такі дані МОЗ України станом на ранок 21 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 119 605 мешканців області. З них одужали 109 567 вінничан.

Суспільне Вінниця

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 876 вінничан (всього 586 935 людей). Другою дозою імунізувалися 1 218 мешканців області (всього 551 425). Бустерною дозою вакцинувалися 1070 людей (всього 7 643), а додатковою 3 (всього 155).

В Україні ж за минулу добу підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 150 людей.

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