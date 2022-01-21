Новий випадок сказу лисиці: у громаді на Волині оголосили карантин

У Видричівському старостинському окрузі Камінь-Каширської територіальної громади оголошений карантин через сказ, виявлений у лисиці, — повідомляють у Камінь-Каширській райдержадміністрації.

В урочищі "Бабин ніс" місцевий житель вполював лисицю, як згодом виявилось, вона була хвора на сказ. Захворювання підтвердили у Волинська лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У зв’язку з цим відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при РДА, на якому затвердили план дій.

Територію Видричівського старостинського округу визначено неблагополучною. У громаді будуть вакцинувати тварин від сказу, щоб локалізувати осередок захворювання.

Що відомо

1 січня в Камінь-Каширській райдержадміністрації повідомили про запровадження у селищі Маневичі двомісячного карантину.

У селищі Маневичі почали вакцинувати домашніх тварин від сказу. Всього від хвороби мають щепити майже дві тисячі домашніх тварин.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.