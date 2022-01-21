Неповнолітній, який у Полтаві впав із мосту, перебуває в лікарні

В обласному центрі з мосту впав 17-річний хлопець. З травмами його доставили до лікарні, розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Хлопець впав з мосту на залізничну колію на вулиці Спартака. Медики повідомили про це до поліції 20 січня близько 18:40, розповів Василь Зуб.

Як повідомив Суспільному медичний директор дитячої лікарні Полтави Степан Вернигора, хлопець перебуває у відділенні інтенсивної терапії. У нього тяжка політравма .

За словами речника поліції, обставини події нині з’ясовують.