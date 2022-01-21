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Неповнолітній, який у Полтаві впав із мосту, перебуває в лікарні
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Неповнолітній, який у Полтаві впав із мосту, перебуває в лікарні

Вікторія Бондаренко
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Неповнолітній, який у Полтаві впав із мосту, перебуває в лікарні фото: ГУ НП у Полтавській області

В обласному центрі з мосту впав 17-річний хлопець. З травмами його доставили до лікарні, розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Хлопець впав з мосту на залізничну колію на вулиці Спартака. Медики повідомили про це до поліції 20 січня близько 18:40, розповів Василь Зуб.

Як повідомив Суспільному медичний директор дитячої лікарні Полтави Степан Вернигора, хлопець перебуває у відділенні інтенсивної терапії. У нього тяжка політравма Політравма — сукупність травм, які характеризується значними змінами структури та функції органів і систем органів.

За словами речника поліції, обставини події нині з’ясовують.

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