На Хмельниччині на одержанні хабаря викрили військового комісара

На Хмельниччині затримали одного з районних військових комісарів області, який за гроші допомагав ухилитися від служби в армії. За військовий квиток затриманий просив 1200 доларів США.

Про це Суспільному повідомила речниця УСБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.

"За даними слідства, посадовець вимагав та отримував неправомірну вигоду від призовників за "допомогу" в ухилянні від проходження строкової військової служби в Збройних силах України", - каже Людмила Рябчук.

Додає, затримали чиновника після одержання ним 1.2 тисяч доларів США.

"У таку суму зловмисник оцінив свої послуги у вирішенні питання щодо оформлення документів, які є підставою для визнання призовника непридатним для військової служби та видачі йому військового квитка без проходження строкової служби", - говорить Людмила Рябчук.

Наразі правоохоронці готують підозру чиновнику за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.

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