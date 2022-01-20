В Івано-Франківську провели на пенсію найстаршого водія тролейбуса

17 січня 2022 року на пенсію пішов найстарший водій тролейбуса в Івано-Франківську – 64-річний Ігор Фрик. Чоловік пропрацював в депо 38 років з перших днів його створення. Кореспондентка Суспільного розпитала Ігоря Фрика, як починав свій професійний шлях, за чим шкодує та що змінилося за часи незалежності України.

Ігор Фрик у 1983 вивчився на водія тролейбуса у Вінниці. З листопада того ж року працював у тролейбусному управлінні Івано-Франківська. Вперше виїхав на маршрут у 27 років.

"Спочатку було трохи страшно, незвично. Рух був набагато менший, ніж зараз. Але день за днем – і звиклося. І так минули всі роки", — розповідає Ігор Фрик.

Першим його тролейбусом став "Піонер". Згодом працював на ЗІУ. Потім були Škoda, після них – ЮМЗ Т2. На ньому чоловік проїздив 20 років.

Фото: Суспільне Карпати Ігор Фрик пропрацював в депо 38 років

"Я приходив, гладив його, і йшов. Так що мені жаль за ним", — ділиться Ігор Фрик.

В останні роки чоловік працював на сучасній моделі тролейбуса — БКМ. На запитання, чи складніше вивчити нові тролейбуси – сміється. Каже, хто хоче вчитися – вивчиться. І досвід за кермом Ігореві Фрику допоміг.

Найдовше чоловік пропрацював на маршруті № 2 "Карпатпресмаш — вокзал".

"Все змінюється. Спочатку дороги були дуже погані. Зараз — трохи кращі, правда, збільшилася кількість транспорту", — розповідає Ігор Фрик.

Зараз графік роботи істотно відрізняється від того, з якого водій починав. У радянські часи, коли працювали великі підприємства, з депо виїжджали о 5:15, о 01:10 забирали людей зі зміни з радіозаводу. Зараз тролейбуси виїжджають пізніше, а заїжджають раніше. Але так само працюють у дві зміни – зранку до обіду та з обіду до вечора.

Фото: Суспільне Карпати

"Це ж мій другий дім був. Сумую. Звичайно, шкода. Ну, але роки роблять своє, дають про себе знати: вже не той зір, не та реакція, треба дати молодим дорогу", — каже Ігор Фрик.

Чоловік пригадує, як вперше впали штанги з тролейбуса. Це трапилося в перші роки його роботи.

"Спочатку було трішки якось ніяково перед пасажирами, знаєте, як пасажири собі думають: "О, не вміє їхати, не вміє добре керувати". Але впорався. Бувало, всіляке бувало в житті", — пригадує Ігор Фрик.

На пенсії чоловік планує знайти собі роботу, щоб не сидіти вдома.

На підприємстві "Електроавтотранс"зараз працюють 108 водіїв тролейбусів. З 2016 року тут вивчили майже 70 нових спеціалістів.

"На сьогодні це був найстарший водій, який у нас безперервно працював з 1983 року – Ігор Степанович. На підприємстві зараз є ще двоє водіїв, які також з 1983 року працюють безперервно, але вони на кілька років молодші", — розповідає директор підприємства Віталій Голутяк.

Перший заступник директора "Електроавтотрансу" Леонід Яковець був першим начальником тролейбусного управління в Івано-Франківську. Чоловік пригадує, що разом з Ігорем Фриком запускали роботу депо. Леонід Яковець каже, за 38 років роботи цей водій не мав жодного стягнення або догани.

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