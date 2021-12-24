Прибирає вулиці і пише картини. Іванофранківка Анна Прядка

Іванофранківка Анна Прядка упродовж трьох років працює дорожньою робітницею на вулиці Миколайчука у Франківську. Жінка посипає сіллю доріжки, чистить від снігу переходи та бордюри. А після роботи — пише картини, вірші й відвідує мистецькі виставки. Про один день із життя мисткині, те, що надихає її творити та працювати, — читайте у матеріалі Суспільного.
"Наш робочий день починається о 6:00. Але ми зазвичай приходимо о 5:00, тому що о 6:00 люди вже йдуть на роботу. І щоб вони не падали, ми посипаємо доріжки, зачищуємо переходи", — розповідає Анна Прядка.
Вона додає, що робота — важка.
"Але я — спритна, я справляюся. Щоб на такій роботі працювати, треба бути фізично сильною. Тому що треба вранці пробігтися, позбирати все сміття в урнах, почистити біля лавочок", — каже Анна.
Жінка каже, що люди часто дякують їй за роботу.
"Вітаються, пригощають мене яблуками й говорять мені гарні речі, ніхто нічого поганого не говорив ще. Так, люблять мене люди, це — факт", — ділиться жінка.
Її зміна триває 10 годин.
О 15:00 Анна йде додому — на вулицю Івасюка.
"Я приходжу з роботи, покупаюся, відпочину трохи й сідаю малювати. Або ходжу на виставки. Я не минаю жодної виставки у місті. Це — моє життя", — розповідає Анна Прядка.
Вона пише картини упродовж семи років, відколи помер її чоловік.
"Завжди хотіла малювати, але чоловік мені не дозволяв, казав, що хоче, аби я йому увагу приділяла. Але потім, коли він помер, я все ж таки повернулася до малювання", — ділиться жінка.
Анна працює за мольбертом одну-дві години. Олійними фарбами пише натюрморти, пейзажі, портрети. А найбільше на полотнах любить зображати квіти.
Жінка каже, що у майбутньому планує створити серію картин із дорогами.
"От як у людини є дорога по життю, так само я хочу намалювати дороги", — говорить мисткиня.
Картини Анни Прядки — на стінах у багатьох друзів, знайомих з рідного села, людей з інших міст. Всього пензлю жінки належать приблизно 300 робіт. Одна із них — церква Матері Божої Неустанної Помочі.
Зараз вона додає картині зимового колориту.
"Я думаю, що храм — в кожної людини в душі. Зараз таке "сіре" життя, трохи важко людям жити, тому хочеться чимось їх потішити. Щоб у кімнатах цвіли квіти, стояли різні, пейзажі. Мені подобається природа, і людей люблю, і мене всі люблять", — розповіла Анна Прядка.
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