"Коза і шлях на Садгору". У Чернівцях відкрили виставку живопису та графіки

У художньому музеї в Чернівцях відкрили виставку Анатолія Фурлета "Спогад про майбутнє". Митець родом з Хотинщини представив понад 60 робіт, які створював впродовж п'яти років.
Про це передає кореспондентка Суспільного з виставки.
У двох залах музею представили живопис та графіку митця. Фурлет використовує приглушені тони з яскравими елементами.
На картинах він зображує тварин, фігури людей, рослин, а також міські пейзажі.
Художник каже, що при створенні картин надихався простими людьми, буковинською культурою та народною творчістю.
"Це намагання побачити потойбічний світ та перенести це на полотно", — говорить Фурлет.
Це друга виставка митця в художньому музеї. На відкриття прийшли приблизно 50 людей.
Виставку можна відвідати в художньому музеї, що на Центральній площі, 10, впродовж двох тижнів.
Що відомо
- Анатолій Фурлет народився у 1958 році у селі Чепоноси на Хотинщині. Член Національної спілки художників. Картини Фурлета експонуються в музеях України, Європи та США.
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