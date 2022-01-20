"Коза і шлях на Садгору". У Чернівцях відкрили виставку живопису та графіки

У художньому музеї в Чернівцях відкрили виставку Анатолія Фурлета "Спогад про майбутнє". Митець родом з Хотинщини представив понад 60 робіт, які створював впродовж п'яти років.

Про це передає кореспондентка Суспільного з виставки.

У двох залах музею представили живопис та графіку митця. Фурлет використовує приглушені тони з яскравими елементами.

Суспільне Буковина Відвідувачка виставки

На картинах він зображує тварин, фігури людей, рослин, а також міські пейзажі.

Суспільне Буковина Фрагмент картини "На квітковий ярмарок", де зображена коза та вказівник шляху на Садгору

Художник каже, що при створенні картин надихався простими людьми, буковинською культурою та народною творчістю.

Суспільне Буковина Фрагмент картини "Спогад про майбутнє"

"Це намагання побачити потойбічний світ та перенести це на полотно", — говорить Фурлет.

Суспільне Буковина Відвідувачі виставки

Це друга виставка митця в художньому музеї. На відкриття прийшли приблизно 50 людей.

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Виставку можна відвідати в художньому музеї, що на Центральній площі, 10, впродовж двох тижнів.

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Що відомо

Анатолій Фурлет народився у 1958 році у селі Чепоноси на Хотинщині. Член Національної спілки художників. Картини Фурлета експонуються в музеях України, Європи та США.

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