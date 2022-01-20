47-річна харків'янка травмувалася на гірці у Харкові. 16 січня разом із сином жінка відпочивала на території гірськолижної бази "Харківська Швейцарія", коли впала і в неї влетів інший відвідувач. Сестра травмованої каже: тяжким травмам можна було б запобігти, якби адміністрація вчасно зупинила роботу траси.

"Мама вилетіла, мамі не допомогли"

Четвертий день 47-річна Надія перебуває у комі після катання на тюбінгу, розповідає сестра травмованої Тетяна Іщенко.

"Розповіли, що в той момент, після першого падіння Надії, вона була притомна і спробувала встати. А люди, які були поруч, кричали і просили зупинити роботу — подачу тюбінгів. На що їм відмахнулися і сказали: розбирайтеся самі і продовжили випускати людей на тюбінгах", — говорить Іщенко.

Поки жінка чекала на допомогу, у неї врізався чоловік на тюбінгу, каже Тетяна.

"І цей удар був критичним. Якби зупинили роботу і не було цього другого удару, то було б все набагато простіше, ніж відбувається зараз. Через якийсь час — 15-20 хвилин — тільки спустився хтось зі співробітників. Її намагалися підняти, посадити, її волокли", — продовжує сестра травмованої.

Суспільне Харків Сестра травмованої Тетяна Іщенко з племінницею Таїсією

16 січня Надія водила кататися молодшого сина та його друга, з траси її забрали до лікарні — із черепно-мозковою травмою та переламами. Про те, що сталося, родина дізналася від сина, розповідає донька Надії Таїсія.

"Він кричав, що там не було сітки, мама вилетіла, що мамі не допомогли, що у маму влетів чоловік — тобто він все це бачив і почав мені пояснювати", — говорить Таїсія.

"Стан критично тяжкий. Лікарі прогнозів не дають жодних... Я б хотіла, щоб це місце, курорт, щоб там переглянули свою функціональну діяльність. Щоб там навели лад", — каже Тетяна Іщенко.

Місце пригоди

На гірці, де травмувалася жінка, 20 січня висить табличка "Спускатися заборонено". У будинку прокату працівників та керівництва немає. Покататися із сином на власному тюбінгу приїхав харків'янин Андрій: "Ми не знали, що тут сталося, ми взагалі ледве згадали, де ця гірка".

Суспільне Харків Ворота гірки зачинені

Поруч — ще один спуск. Тут є інструктор, але керівництво — інше. Антон Витковський згадує, що працював у неділю, коли травмувалася жінка, про те, що сталося, йому розповіли відвідувачі.

"Це на іншому комплексі трапилося, а у нас тут дитячі гірки на 100 метрів. Вони з інтервалом спускаються, ніхто нікого не збиває. Огороджені стоять мішки із сіном, тобто вилетіти неможливо", — показує Витковський.

Суспільне Харків

Керівництво траси слухавки не бере. Чи притягнуть до відповідальності адміністрацію та чи можна вимагати компенсації, залежатиме від того, як оформлений цей прокат, пояснює юрист Роман Чумак.

"Це залежить від того, чи дійсно це юридично оформлено як курорт, а не як місце, наприклад, де підприємство надає послуги з оренди відповідного знаряддя. Складна ситуація пов'язана з тим, що таке неоднозначне законодавче трактування надає можливість підприємствам казати про те, що усю відповідальність несе відвідувач цього закладу", — каже Чумак.

На будиночку біля гірки висить оголошення: "Адміністрація не несе відповідальності за ваше здоров'я під час катання!"

Поліція шукає свідків

Поліція розслідує справу як порушення правил безпечної експлуатації споруд (ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України). У прокуратурі так описали, що сталося: "Під час тюбінгового катання з гори у зв’язку із нерозчищеною сніговою трасою тюба перекинулася і жінка отримала тілесні ушкодження".

"У подальшому на вимогу свідків зупинити роботу траси, на якій перебувала потерпіла із тілесними ушкодженнями, співробітники гірськолижного курорту жодним чином не відреагували. Через це на дівчину наїхав чоловік, який також спускався на тюбі з гори. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждала втратила свідомість", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Там також зазначають, що крім як від родичів правоохоронці не отримували інформації про травмування жінки, "що може свідчити про приховування кримінального правопорушення".

"У разі, якщо вам відомі будь-які обставини вказаного кримінального правопорушення, просимо повідомити інформацію до Київської окружної прокуратури м. Харкова за телефоном 057-700-26-60 або до слідчого відділу Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області", — зазначає прокуратура.