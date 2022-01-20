20 січня, у Києві, Шевченківський суд ухвалив рішення скасувати заборону на проведення операцій зі сплати податків і виплат заробітної плати працівникам «АрселорМіттал Кривий Ріг». Про це йдеться на офіційному сайті підприємства.

За повідомленням, це спрощує процедуру виплати авансу працівникам підприємства 21 січня, а також сплати податків за грудень і четвертий квартал минулого року.

Раніше генпрокуратура наполягала на тому, що заблокований рахунок не використовується для виплати зарплати співробітникам «АрселорМіттал Кривий Ріг». Компанія надала суду незаперечні докази того, що твердження генпрокуратури було неправдивим. Суд переглянув своє рішення та погодився, що блокування виплати зарплат є «надмірним заходом забезпечення кримінального провадження та є недоцільним».

Решта раніше арештованих рахунків «АрселорМіттал Кривий Ріг» лишаються заблокованими, що значно ускладнює виконання договірних зобов’язань компанії перед постачальниками та вповільнює темпи реалізації інвестиційної програми.

Компанія вживає усіх можливих юридичних і дипломатичних заходів, щоб розблокувати рахунки та повернутися до нормального режиму роботи.

Що відомо

4 січня 2022 року офіс генерального прокурора через суд заблокував банківські рахунки компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Восени 2021 року фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомлено про підозру в службовому підробленні та умисному ухиленні від сплати податків.

2 грудня загинув працівник шахти "Артем -1", яка входить до складу шахтоуправління ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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