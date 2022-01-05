Офіс генерального прокурора через суд заблокував банківські рахунки компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг". Перед цим суд закрив скаргу Державної податкової служби на компанію щодо розрахунку ренти.

Про це компанія заявила 5 січня на своєму сайті. Суспільне звернулось до пресслужби ОГПУ і очікує на коментар.

"Учора Офіс генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Київ заблокували кошти на всіх рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг". Представники Офісу генпрокурора звернулися до українських банків з вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року судом рішення щодо накладення арештів на рахунки підприємства", — йдеться в повідомленні заводу.

Як у підприємстві заявляють — спір стосується підходу до розрахунку ренти. "4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд підтримав позицію "АрселорМіттал Кривий Ріг" і відхилив цивільний позов проти компанії, порушений Державною податковою службою. До податкових органів подано апеляцію, і компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді", – йдеться у повідомленні.

Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України і є частиною міжнародної корпорації АрселорМіттал – світового виробника сталі. ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві, зокрема, арматури й катанки. Також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

Що відомо

Восени 2021 року фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомлено про підозру в службовому підробленні та умисному ухиленні від сплати податків.

2 грудня загинув працівник шахти "Артем -1", яка входить до складу шахтоуправління ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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