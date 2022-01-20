У Дніпрі презентували історичний комікс про оборону Замостя

У Дніпрі, у Бібліотеці української діаспори, презентували перший історичний комікс "Оборона Замостя. Легенда про лопату". Його восени 2021 року створив Український інститут національної пам’яті. Авторами мальопису стали Володимир Поліщук та Ігор Чорний.

Дніпровський історик Ігор Кочергін каже: інформація про історичні події, подана в коміксі, сприймається легко.

“Ми читаємо про героїв, реальних, але тут вони представляються, як мультиплікаційні фактично. З одного боку ти отримуєш візуальну насолоду, дивлячись на ці малюнки, а з іншого - дізнаєшся про інформацію в такій легкій формі. Про оборону Замостя у нас взагалі мало хто знає. Це територія Галичини, ця оборона мала велике значення”, - каже Ігор Кочергін.

У коміксі йдеться про українського сапера Гната Вечірнього на прізвисько Лопата та молодого польського стрільця Рафала Круца, які стали побратимами під час оборонних боїв у Замості в 1920 році, коли українські та польські союзні війська розгромили більшовицьку Першу кінну армію Семена Будьонного.

“Події україно-польського союзу в боротьбі проти комуністичних військ червоної Москви у 20-му році залишаються маловідомими. Якраз біля Замостя і зустрілися не підготовані польські відділи, наполовину добровольчі з армією, яка воювала на той час вже з козаками донськими, кубанськими 8 років поспіль. Які вже були готові зірвати перемогу. І тут це невеличке диво під Замостям було предтечею для великого дива на Віслі”, - говорить історик Юрій Пахоменков.

Комікс “Оборона Замостя. Легенда про лопату” має 42 сторінки, виданий накладом 750 примірників. Мальопис, як і вся продукція Інституту Нацпам`яті, видається за кошти платників податків і на комерційній основі не поширюється. Більшу частину накладу вже передали у регіони. Решту поширюватимуть у навчальних закладах, бібліотеках і культурних центрах країни.

Що відомо

Оборона Замостя - у серпні 1920 року польська та українська армії спільними зусиллями зупинили наступ російських більшовицьких військ на Європу. «Диво на Віслою» стало можливе, зокрема, завдяки вмілій обороні Замостя 27-31 серпня 1920-го українськими та польськими частинами під командуванням українця – полковника Армії УНР Марка Безручка. Воєнний успіх Війська Польського та Армії Української Народної Республіки зруйнував плани більшовиків щодо поширення “червоної” революції в Європі.

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