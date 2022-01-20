19 січня, у Музеї історії Дніпра, представили книгу Валентини Лазебник та Валентина Старостіна "Символ міста. Міський будинок". За словами дизайнера видання Михайла Кислова, книгу можна використовувати, як путівник.

"Ми спеціально робили зображення доступними для всіх, щоб можна було проводити як екскурсії, так і просто охочі прогулятись, лишень тримаючи у руках книгу. Ми зробили дуже точні зображення по старих кресленнях", - розповів дизайнер.

Дніпровська міськрада У книзі розповідається про історію розвитку місцевого самоврядування

Видання присвячено видатній будівлі міста, розташованої на проспекті Дмитра Яворницького, 47 (зараз це коледж культури та мистецтв), а також історії розвитку місцевого самоврядування.

Співавторка книги та почесна громадянка міста Валентина Лазебник говорить: інформацію про історію місцевого самоврядування збирали роками, адже під час другої світової майже всі матеріали XIX сторіччя вивезли. Також в книзі описано, як змінювалася система виборів у 20-х роках XX століття тощо.

Дніпровська міськрада Депутати Катеринославської міськради 1924 року

«Зараз люди, які зробили величезний вклад у розвиток місцевого самоврядування нашого міста, знову повертаються на сторінки нашої історії», - зазначає співавторка.

Як каже Валентин Старостін, багато уваги приділили дослідженню будівлі, щоб під час реставрації відновити цю пам'ятку так, як вона виглядала раніше.

Дніпровська міськрада Міський будинок у XIX столітті

Примірники книги розповсюджуватимуться безкоштовно Туристичним інформаційним центром на площі Героїв Майдану, 1 та Музеєм історії Дніпра на вулиці Воскресенська, 14.

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