Естонія збільшує свої оборонні витрати через безпекову ситуацію у Європі

Уряд Естонії вирішив збільшити оборонні витрати країни на 380 мільйонів євро через нинішню безпекову ситуацію у Європі. Про це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

“Через поточну ситуацію з безпекою в Європі, Естонія виділяє додаткові 380 мільйонів євро в наступні роки, щоб збільшити нашу незалежну обороноздатність і посилити оборонну готовність. Додаткові кошти доповнять наш оборонний бюджет, який на 2021 рік становить 2,3% ВВП”, — написала Каллас у Twitter.

Що відомо

Литва, Латвія та Естонія ведуть переговори із союзниками по НАТО щодо збільшення військової присутності на своїх територіях задля стримування Росії.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Естонії Кая Каллас під час зустрічі 19 травня 2021 року у Києві підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу