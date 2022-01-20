Естонія збільшує свої оборонні витрати через безпекову ситуацію у Європі

Уряд Естонії вирішив збільшити оборонні витрати країни на 380 мільйонів євро через нинішню безпекову ситуацію у Європі. Про це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
“Через поточну ситуацію з безпекою в Європі, Естонія виділяє додаткові 380 мільйонів євро в наступні роки, щоб збільшити нашу незалежну обороноздатність і посилити оборонну готовність. Додаткові кошти доповнять наш оборонний бюджет, який на 2021 рік становить 2,3% ВВП”, — написала Каллас у Twitter.
Що відомо
- Литва, Латвія та Естонія ведуть переговори із союзниками по НАТО щодо збільшення військової присутності на своїх територіях задля стримування Росії.
- Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Естонії Кая Каллас під час зустрічі 19 травня 2021 року у Києві підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.
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