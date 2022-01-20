Вакцинація чиновників від COVID-19: скільки не щепилося на Полтавщині

До 31 січня, зокрема, місцеві чиновники мають щепитися. У разі відсутності вакцинації з необ’єктивних причин, їх мають відсторонити від роботи. Це згідно із наказом Міністерства охорони здоров’я. Суспільне зібрало інформацію від кількох органів місцевого самоврядування щодо імунізації від коронавірусу.

У Миргородській міській раді усі працівники щеплені від COVID-19. Це – 220 людей, повідомив Суспільному голова громади Сергій Соломаха.

"Одна людина, буквально, 10 днів тому отримала одну дозу. Все зроблено до жовтня місяця максимально", – додав Сергій Соломаха.

У Кременчуцькій міськраді від коронавірусу вакцинувалися 759 працівників. Це 97,1 % від загальної кількості. Такі дані надали Суспільному у відповіді на інформаційний запит.

Суспільне Полтава У полтавській міськраді не надали інформацію щодо вакцинованих співробітників

91 % імунізованих працівників мають у Лубенській міськраді, повідомила головна спеціалістка сектору з кадрової роботи Лубенської міськради Анна Щербак.

"Із виконавчого комітету Лубенської міської ради з 175 осіб не вакцинованих 15, 160 вакциновані", – каже Анна Щербак.

На запит щодо кількості вакцинованих у Полтавській міськраді Суспільному не надали інформацію. У відповіді зазначили, що «триває робота у цьому напрямку».

Із 31 січня 2022 року набуває чинності наказ Мінохорони, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу. Зокрема, додалися працівники органів місцевого самоврядування,закладів охорони здоров’я різних форм власності, комунальних підприємств, установ та організацій.

Якщо ці працівники не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, їх мають відсторонити від роботи без збереження заробітної плати.

Це не стосується тих, хто має протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби і має медичний висновок на підтвердження цього.

Що відомо:

Від 8 листопада 2021 вперше почали відсторонювати нещеплених від коронавірусу працівників. Спершу обов’язкова вакцинація стосувалася працівників освітніх закладів, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, також місцевих державних адміністрацій.

Як повідомили Суспільному у відповіді на інформаційних запит, наразі серед 525 працівників Полтавської ОДА не вакцинована одна людина.

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