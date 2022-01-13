На Полтавщині із майже 45 тисяч працівників закладів освіти від роботи відсторонили менше відсотка персоналу. Це через відсутність у них вакцинації від коронавірусу, розповіла Суспільному методистка обласного департаменту освіти Лариса Костенко. Водночас із майже 1250 закладів освіти повністю вакцинований персонал у понад 80% установ регіону.

У Головачанській школі, що у Терешківській громаді, навчається 94 учні. А працюють 36 людей. Одну технічну працівницю у цьому закладі тимчасово відсторонили від роботи, бо вона не мала щеплення від коронавірусу. Жінка спілкуватися із кореспондентами Суспільного відмовилася.

"Восьме число (8 листопада 2021-го року – ред.), я ще чекала, що вона надасть довідку про щеплення, але довідки не було і запросила її сюди. І у присутності голови профспілкового комітету ми із нею поговорили, поспілкувалися, і вона вирішила, каже: "Я не хочу (вакцинуватися – ред.)". Я змушена була відсторонити її, хоча дуже не хотілося цього робити", – говорить директорка Головачанського закладу загальної середньої освіти Віталіна Булава.

фото: Суспільне Полтава Головачанський заклад загальної середньої освіти

Останньою у школі вакцинувалася Валентина Іваненко.

"Я вакцинувалася 6-го листопада, бо вже придавили, змусили, як то кажуть. Бо що таке два місяці сидіти без роботи? Сім’я, послуги платити і все на світі. Це по-перше. По-друге, стаж сказали не йтиме, а мені до пенсії лишилось півтора роки. Я за своє здоров’я переживала, тому не вакцинувалася до останнього. Боялася, що ще якісь відбудуться зміни", – каже завідувачка господарством Головачанського закладу загальної середньої освіти Валентина Іваненко.

"У закладах загальної середньої освіти, у 96 закладах, відсторонено 123 працівники. Серед них 70 педагогічних працівників, 50 – інші працівники. У закладах професійної і професійно-технічної освіти відсторонено п’ятьлюдей у п’ятизакладах. У закладах фахової передвищої освіти у дев’ятьох закладах відсторонено 15 людей. У закладах вищої освіти, у трьох закладах відсторонено 18 людей", – розповідає методистка департаменту освіти Полтавщини Лариса Костенко.

фото: Суспільне Полтава Клас у Головачанському закладі загальної середньої освіти

За словами Лариси Костенко, серед майже шести сотень закладів дошкільної освіти області від роботи відсторонено більше сотні працівників. У 70 закладах позашкільної освіти таких працівників нині 14.

Загалом в області із майже 45 тисяч людей, що працюють у закладах освіти, відсторонено від роботи менше відсотка працівників.

"Наразі відсторонено всього по області 223 особи. А на початку обмежень, із 8 листопада (2021-го року – ред.), було відсторонено майже 1 000 людей", – додає Лариса Костенко.

Повернутися до роботи вони зможуть після першого щеплення від коронавірусу.