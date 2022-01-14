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У Луцьку діти загиблих військових колядували, щоб зібрати гроші для гарнізонного шпиталю
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У Луцьку діти загиблих військових колядували, щоб зібрати гроші для гарнізонного шпиталю

Лариса Літвицька
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У Луцьку діти загиблих військових колядували, щоб зібрати гроші для гарнізонного шпиталю Суспільне Волинь

У Луцьку 14 січня відбувся благодійний концерт "Коляда від дітей Небесного легіону". У обласній бібліотеці для юнацтва діти посівали і колядували, віншували із новим роком і різдвяними святами.

Як розповів Суспільному організатор Руслан Теліпський, гроші, зібрані під час заходу, передадуть у Луцький гарнізонний шпиталь на потреби пораненим бійцям АТО/ООС.

У Луцьку діти загиблих військових колядували, щоб зібрати гроші для гарнізонного шпиталюСуспільне Волинь

Учасники благодійного концерту

На концерт запросили благодійників, з якими співпрацюють, каже Руслан Теліпський, а також представників Луцького гарнізонного шпиталю, для якого збирають гроші під час заходу.

"Потрібні кошти на нове обладнання для оновлення матеріальної бази госпіталю. Дуже радує те, що діти займаються такою діяльністю", – розповіла офіцерка управління Луцького військового госпіталю Анна Гринюк.

У Луцьку діти загиблих військових колядували, щоб зібрати гроші для гарнізонного шпиталю

Офіцерка управління Луцького військового госпіталю Анна Гринюк

На концерті виступили одинадцять дітей, батьки яких загинули під час війни на сході, або ж після демобілізації.

Учасниці коляди, сестри Юлія та Оксана Циплюк, розповіли Суспільному, їх тато – ветеран АТО, загинув у автокатастрофі.

У Луцьку діти загиблих військових колядували, щоб зібрати гроші для гарнізонного шпиталюСуспільне Волинь

Сестри Юля та Оксана

Дванадцятирічна Оксана займається вокалом, разом з сестрою Юлею відвідують театральну студію.

"Він був дуже добрим і радісним і ніколи не хотів, щоб ми сумували. Я б дуже хотіла, щоб діти ходили, колядували і не забували, що це традиції України. Ходити не заради грошей, а щоб просто ходити веселитися та прославляти Христа", – каже Оксана Циплюк.

Зі слів волонтера Руслана Теліпського, торік не колядували, а 2020-го року під час Коляди від дітей Небесного легіону зібрали 19 тисяч гривень і закупили медтехніку для військового шпиталю у Луцьку.

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