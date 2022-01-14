У Луцьку 14 січня відбувся благодійний концерт "Коляда від дітей Небесного легіону". У обласній бібліотеці для юнацтва діти посівали і колядували, віншували із новим роком і різдвяними святами.

Як розповів Суспільному організатор Руслан Теліпський, гроші, зібрані під час заходу, передадуть у Луцький гарнізонний шпиталь на потреби пораненим бійцям АТО/ООС.

Суспільне Волинь Учасники благодійного концерту

На концерт запросили благодійників, з якими співпрацюють, каже Руслан Теліпський, а також представників Луцького гарнізонного шпиталю, для якого збирають гроші під час заходу.

"Потрібні кошти на нове обладнання для оновлення матеріальної бази госпіталю. Дуже радує те, що діти займаються такою діяльністю", – розповіла офіцерка управління Луцького військового госпіталю Анна Гринюк.

Офіцерка управління Луцького військового госпіталю Анна Гринюк

На концерті виступили одинадцять дітей, батьки яких загинули під час війни на сході, або ж після демобілізації.

Учасниці коляди, сестри Юлія та Оксана Циплюк, розповіли Суспільному, їх тато – ветеран АТО, загинув у автокатастрофі.

Суспільне Волинь Сестри Юля та Оксана

Дванадцятирічна Оксана займається вокалом, разом з сестрою Юлею відвідують театральну студію.

"Він був дуже добрим і радісним і ніколи не хотів, щоб ми сумували. Я б дуже хотіла, щоб діти ходили, колядували і не забували, що це традиції України. Ходити не заради грошей, а щоб просто ходити веселитися та прославляти Христа", – каже Оксана Циплюк.

Зі слів волонтера Руслана Теліпського, торік не колядували, а 2020-го року під час Коляди від дітей Небесного легіону зібрали 19 тисяч гривень і закупили медтехніку для військового шпиталю у Луцьку.

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