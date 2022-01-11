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Фрукти, овочі та листи з побажаннями: у місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову
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Фрукти, овочі та листи з побажаннями: у місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову

Лариса Літвицька
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Фрукти, овочі та листи з побажаннями: у місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову Ковельрада

У Ковелі учні 13 міських шкіл, представники кількох дитсадків, Палацу учнівської молоді та міськради зібрали допомогу українським військовим, які перебувають у зоні ООС.

Як повідомив Суспільному волонтер Валерій Черняков, мікроавтобус завантажили провізією та ящиками з необхідними речами 10 січня, відправили пакунки в дорогу 11 січня.

волонтер Ковель допомога бійцям на передовуКовельрада

Валерій Черняков

"Я виїжджаю завтра (12 січня – ред.) зранку. А допомога великим бусом вже поїхала до Полтави. У Полтаві бус розвантажать і будемо точково розвозити допомогу іншим транспортом для військових на схід. Ми не можемо одною вантажівкою їхати по всіх точках, бо є місця, де вона не проїде", – зазначив волонтер.

волонтер Ковель допомога бійцям на передовуКовельрада

З його слів, учні 13 ковельських шкіл підготували по декілька ящиків гостинці до новорічно-різдвяних свят та листами для військовослужбовців. Напередодні Рада старшокласників міста ініціювала й провела акцію "Спільними зусиллями", де зібрали усе необхідне.

волонтер Ковель допомога бійцям на передовуКовельрада

Таку волонтерську акцію організовують до Різдва щороку. Валерій Черняков каже: цього разу збирали більше цитрусових та інших фруктів, оскільки взимку бійцям потрібно більше вітамінів.

волонтер Ковель допомога бійцям на передовуКовельрада

Провізію та інші пакунки волонтери доправлять на схід, зокрема планують заїхати в міста Мар'їнка, Попасна, Авдіївка та селище Троїцьке.

Що відомо

  • Напередодні Різдва волинські волонтери повезли українським воїнам на схід пів сотні коробок печива, 10 коробок домашніх пирогів і стільки ж відер вареників.
  • У січні 2022-го бійці, які служать на сході України, отримали до Різдва маскувальну сітку, що її в рамках волонтерського проєкту "Замаскуй армію" сплели працівниці Волинського краєзнавчого музею.
  • Торік навесні Суспільне розповідало про 89-річну бабусю-волонтерку із села Забороль Луцького району, яка зв'язала та передала українським військовим понад 200 пар шкарпеток.

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