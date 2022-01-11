У Ковелі учні 13 міських шкіл, представники кількох дитсадків, Палацу учнівської молоді та міськради зібрали допомогу українським військовим, які перебувають у зоні ООС.

Як повідомив Суспільному волонтер Валерій Черняков, мікроавтобус завантажили провізією та ящиками з необхідними речами 10 січня, відправили пакунки в дорогу 11 січня.

Ковельрада Валерій Черняков

"Я виїжджаю завтра (12 січня – ред.) зранку. А допомога великим бусом вже поїхала до Полтави. У Полтаві бус розвантажать і будемо точково розвозити допомогу іншим транспортом для військових на схід. Ми не можемо одною вантажівкою їхати по всіх точках, бо є місця, де вона не проїде", – зазначив волонтер.

Ковельрада

З його слів, учні 13 ковельських шкіл підготували по декілька ящиків гостинці до новорічно-різдвяних свят та листами для військовослужбовців. Напередодні Рада старшокласників міста ініціювала й провела акцію "Спільними зусиллями", де зібрали усе необхідне.

Ковельрада

Таку волонтерську акцію організовують до Різдва щороку. Валерій Черняков каже: цього разу збирали більше цитрусових та інших фруктів, оскільки взимку бійцям потрібно більше вітамінів.

Ковельрада

Провізію та інші пакунки волонтери доправлять на схід, зокрема планують заїхати в міста Мар'їнка, Попасна, Авдіївка та селище Троїцьке.

Що відомо

Напередодні Різдва волинські волонтери повезли українським воїнам на схід пів сотні коробок печива, 10 коробок домашніх пирогів і стільки ж відер вареників.

У січні 2022-го бійці, які служать на сході України, отримали до Різдва маскувальну сітку, що її в рамках волонтерського проєкту "Замаскуй армію" сплели працівниці Волинського краєзнавчого музею.

Торік навесні Суспільне розповідало про 89-річну бабусю-волонтерку із села Забороль Луцького району, яка зв'язала та передала українським військовим понад 200 пар шкарпеток.

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