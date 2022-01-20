У Чернігові п'ять шкіл змінять рік припинення набору 10 класів

У Чернігові для п'яти шкіл змінили рік припинення набору 10 класів. Зокрема, роки припинення набору до 10 класів для шкіл № 29 і № 34 перенесені на наступний, 2023 рік, а для закладів освіти № 11, 24 та 31 – навпаки, з 2023 на нинішній, 2022 рік.

Таке рішення ухвалив 20 січня виконавчий комітет Чернігівської міської ради, який погодив внесення змін до Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти міста Чернігова на 2021-2024 роки.

Це зумовлено тим, що в окремих закладах загальної середньої освіти збільшилася кількість учнів перших класів.

Як сказав на засіданні виконкому керівник міського управління освіти Василь Білогура, на базі ліцею № 15 буде академічний ліцей і там навчатимуться виключно старшокласники. У зв’язку з цим, колегіум №11, розташований поруч, має приймати більше першокласників.

Тому там припинять набирати 10 класи вже в цьому році.

Така ж ситуація і по 31 гімназії, яка знаходиться в одній будівлі з 25 початковою школою. В той же час, у 29 школі припинять набирати 10 класи пізніше, щоб не перевантажувати 12 школу.

Щодо школи № 24: у мікрорайоні "Шерстянка" поруч знаходяться школи № 14 і № 34. Раніше передбачалося, що вже в цьому році не набиратимуться 10 класи до обох закладів.

В той же час, є велике навантаження і велика віддаленість. Найближчою є тільки школа №1. Тому у 34 школі цьогоріч ще набиратимуть 10 класи. Це дасть можливість дітям, які проживають у мікрорайонах Нафтобази, Шерстянки, Подусівки, створити умови для розгалуження доступності навчання.

Отже, в 2022 році 10 класи не будуть набирати у таких школах: № 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 31, 35. А у 2023 році — у школах № 2, 3, 28, 29, 32, 34.

Ці зміни наберуть чинності після того, як їх розглянуть та затвердять на сесії Чернігівської міської ради.

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року шкільна освіта має розділитися на три окремі ланки: початкову школу – це 1-4 класи, середню школу або ж гімназії, де навчатимуться діти з 5 по 9 класи, та старшу школу – тобто профільні ліцеї для учнів 10 і вище класів.

У Чернігові цей перехід здійснюють поступово. Так, у 2021 році у чотирьох майбутніх ліцеях (це школи №1 та 12, а також ліцеї №15 та 22, – ред.) припинили набирати перші класи, до 2024 року початкової ланки у ліцеях не залишиться взагалі.

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