20 ліцеїстів та стільки ж нацгвардійців військової частини 3028 взяли участь в акції “Міст єдності”.
На центральному мосту вони колоною рушили назустріч одні одному. В руках несли дві частини державного прапора — синю і жовту. Обʼєднали їх в центрі міста.
Фото: Суспільне Вінниця
Акцію ініціювала адміністрація 26 вінницького ліцею.
Директорка навчального закладу Сніжана Рєзнік говорить, захід організували до Дня Соборності, який в Україні відзначають 22 січня.
"Дуже символічно, що в цій акції беруть участь діти і військові, саме вони зараз захищають нашу країну, в нас є захист, вони подарують щасливе майбутнє для наших дітей", — каже Сніжана Рєзнік.
Фото: Суспільне Вінниця
Військових до проєкту залучили вперше, каже директорка.
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