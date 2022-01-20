20 ліцеїстів та стільки ж нацгвардійців військової частини 3028 взяли участь в акції “Міст єдності”.

На центральному мосту вони колоною рушили назустріч одні одному. В руках несли дві частини державного прапора — синю і жовту. Обʼєднали їх в центрі міста.

Фото: Суспільне Вінниця

Акцію ініціювала адміністрація 26 вінницького ліцею.

Директорка навчального закладу Сніжана Рєзнік говорить, захід організували до Дня Соборності, який в Україні відзначають 22 січня.

"Дуже символічно, що в цій акції беруть участь діти і військові, саме вони зараз захищають нашу країну, в нас є захист, вони подарують щасливе майбутнє для наших дітей", — каже Сніжана Рєзнік.

Фото: Суспільне Вінниця

Військових до проєкту залучили вперше, каже директорка.

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