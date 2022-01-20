В Закарпатській обласній лікарні хлопцю провели пересадку пальців руки. Про це повідомили на сайті медзакаду.

В опікове відділення обласної лікарні ім.Новака госпіталізували 16-річного хлопця, який під час роботи з циркулярною пилою відрізав собі всі п’ять пальців на руці, — йдеться у повідомленні.

"Хлопця доставили до нас в ургентному порядку. Попередньо нам зателефонували колеги з району, щоб ми мали можливість підготуватися до оперативного втручання. Адже при цих операціях має значення час, який пройшов з моменту отримання травми. Наприклад, якщо ми маємо маленькі сегменти пальців, як в цьому випадку, то це як мінімум 12 годин, якщо йде мова про передпліччя, то це не більше 6-7 годин, щоб відновити кровообіг у кінцівці", — розповів завідувач опікового відділення Закарпатської обласної лікарні, мікрохірург Андрій Погоріляк.

Вирішили поміняти пальці місцями

Під час огляду травмованої кисті та ампутованих пальців лікарі дійшли висновку, що всі пальці пришити буде неможливо. "Перший, четвертий та п’ятий ми ніяк не могли пришити, адже вони були дуже сильно травмовані та розчавлені на декількох рівнях циркулярною пилою. Враховуючи те, що нам треба було створити хоча б функцію захвату, ми вирішили поміняти пальці місцями. Ми пришили третій (середній) палець в позицію першого, а другий палець (вказівний) вже пришили на своє місце", — зазначив Андрій Погоріляк.

За словами лікаря, операція була складною та тривала понад 6 годин: потрібно було зшити маленькі судини, артерії та вени, зафіксувати кістки спицями, відновити сухожилки та нерви, розрізані пилою.

"Нам вдалося відновити перші два пальці хлопцю, які в подальшому будуть допомагати йому в функції захвату кисті", — розповів Андрій Погоріляк.

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