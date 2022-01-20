Справа Епштейна: Захист Максвел вимагає повторного розгляду справи

Захист Гілейн Максвел, засудженої у Нью-Йорку за втягування неповнолітніх до надання сексуальних послуг 29 грудня, офіційно вимагає повторного розгляду справи в суді.

Про це повідомляє BBC.

У повідомленні сказано, що попри визнання Максвел винною судом присяжних, остаточний вирок ще не оголошено. Їй загрожує до 65 років позбавлення волі.

Проте, захист Гілейн Максвел вимагає організувати повторні слухання, оскільки один з присяжних керувався власним досвідом жертви сексуального насильства під час прийняття рішення.

29 грудня 2020 року суд у Нью-Йорку визнав Гілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.

Пізніше один з присяжних розповів, що колегія присяжних сумнівалася щодо правдивості свідчень жінок, які стверджували про сексуальне насильство з боку Гілейн Максвел. Підозри викликали відмінності у свідченнях, даних у різні періоди розслідування. Тоді присяжний розповів колегії про власний досвід жертви сексуального насильства та переконав, що в таких випадках запам'ятовуються лише ключові події. Це, як повідомив присяжний, переконало колегію.

Судовий процес

Протягом місяця суд присяжних слухав свідчення чотирьох жінок, які описували Максвел як ключову особу, яка призвела до сексуального насильства над ними з боку Епштейна. Троє з чотирьох жінок повідомили, що Маквел особисто торкалася їхнього оголеного тіла або брала участь у статевих зносинах, які часто починалися у вигляді масажу.

Справа Максвел та Епштейна привернула значну суспільну увагу, оскільки відбувалася на початку руху #MeToo – руху жінок у соціальних мережах, який заохочував жінок відкрито говорити про досвід сексуального насильства над ними з боку відомих та впливових осіб. Справа Джеффрі Епштейна не дійшла до судового рішення, оскільки у 2019 році він був знайдений мертвим у тюремній камері. За версією слідства, відомий фінансист покінчив життя самогубством.

Захист Гілейн Максвел заперечував обвинувачення свідків та твердив, що вони в першу чергу були мотивовані грошима. Всі четверо жертв отримали компенсацію у розмірі в мільйон доларів з компенсаційного фонду для жертв Епштейна.

Присяжні виносили рішення протягом п’яти днів.

Після винесення вироку одна з жінок, яка давала свідчення проти Максвел заявила:

"Мені стало набагато легше, я вдячна присяжним за те, що вони визнали наявність схеми агресивної поведінки у яку Максвел була залучена протягом років і визнали її винною".

Водночас один з захисників Гілейн Максвел Боббі Стернхейм заявив, що захист оскаржуватиме рішення суду.

Справа Джеффрі Епштейна

У липні 2019 року мільярдер Епштейн був затриманий правоохоронними органами штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоу-бізнесу. Наприклад, у 2002 році Епштейн возив колишнього президента США Білла Клінтона, а також акторів Кевіна Спейсі та Кріса Такера на африканський континент приватним літаком. Епштейн мав добрі стосунки з колишнім (а на момент подій – чинним) президентом США Дональдом Трампом.

Сам Дональд Трамп розповідав про Епштейна наступне: "Я знаю Джеффа вже 15 років. Надзвичайний хлопець... З ним дуже весело проводити час. Навіть кажуть, що він любить гарних жінок так, як їх люблю я, і багато з них є молодими".

Попри звернення до поліції жінок, Епштейну роками вдавалось уникати обвинувачень: уперше звинувачення прозвучали у 2005 році: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення могли призвести до довічного ув'язнення, але у результаті угоди зі слідством, за умовами якої він визнав свою провину в менш тяжкому злочині, Епштейн отримав півтора року в'язниці.

У 2019 слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. У його маєтку, де, як припускала поліція, базувалася мережа з торгівлі неповнолітніми секс-рабинями, провели обшуки.

Епштейн не визнав себе винним, суд мав відбутися не раніше літа 2020 року.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство.

Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

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