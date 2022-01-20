88 житлових будинків, три школи та п'ять дитсадків у Луцьку зранку 20 січня залишилися без тепла і гарячої води. Причина – аварія на тепловій мережі, – розповів Суспільному керівник комунального підприємства “Луцьктепло” Іван Скорупський.

Робітники Луцьктепла з 09:00 ранку працюють на Молоді, 14. Розкопали магістральну мережу, через яку йде теплопостачання на 33-й мікрорайон Луцька від котельні на Карбишева.

Суспільне Волинь

Директор підприємства Іван Скорупський каже: робітники спершу відкачували воду, щоб заварити трубу в кількох місцях. " Це досить серйозний витік на магістралі 530 мм. Витік збільшується, підживлення мереж зростає і це зростання може призвести до того, що в аварійному випадку може зупинитися котельня. Аби цього не допустити ми вирішили виконати роботи ці сьогодні", – поясню директор "Луцьктепло".

Зі слів керівника підприємства, наразі у п'яти дитсадках і трьох школах не відчувається зниження температури, бо ці освітні заклади обладнані індивідуальними тепловими пунктами.

Суспільне розпитало чи відчули лучани відсутність теплопостачання в будинках та освітніх закладах міста.

Станом на 18:00 20 січня ремонт на тепломережі завершили та розпочали подачу тепла та гарячої води в будинки та заклади освіти на 33-му кварталі, – розповів Суспільному керівник Луцьктепла.

Що відомо