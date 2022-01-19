У Луцьку через ремонтні роботи на тепловій мережі на проспекті Молоді, 14 впродовж дня 20 січня без тепла та гарячої води залишаться 88 житлових будинків, три школи та п'ять дитсадків.

Як розповів Суспільному телефоном речник "Луцьктепла" Антон Безносиков, на час ремонту припинять роботу на дев'яти теплових пунктах, які забезпечують теплом будинки за такими адресами:

вул. Гордіюк, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

вул. Кравчука, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20;

просп. Соборності, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25;

просп. Відродження, 41, 41а, 41б, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55;

просп. Молоді, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 23;

гімназія № 21, 10 та 19 школа, дитячі садки №3, 9, 11, 31, 33.

Наразі аварійна бригада "Луцьктепла" ремонтує тепломережу в 55-му мікрорайоні Луцька, де теж 19 січня стався порив. Майстри замінюють прогнилі труби на нові на семиметровій ділянці. Роботи планують завершити до кінця дня, – розповів Суспільному слюсар ДКП "Луцьктепло" Іван Васевич.

Зі слів чоловіка, порив на тепломережі шукали два дні, а ділянку, де стався витік, на розі вулиці Чорновола та проспекту Соборності наразі розкопали для подальших робіт.

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"Вичищаємо, щоб зараз трубу обрізати, витягнути і будемо нові труби сюди класти. Міняти те все. Качаємо воду, викачуємо із шахти і викачуємо у ливнівку", – зазначив майстер комунального підприємства.

Суспільне Волинь Ремонт тепломережі на розі вулиці Чорновола та проспекту Соборності

Речник підприємства каже: транспортний рух там не перекритий, над ліквідацією аварії працює одна бригада майстрів підприємства.

Речник "Луцьктепла" додав: із початку опалювального сезону в Луцьку ліквідували 71 витік на тепломережах.

Що відомо

Через порив на тепломережі, 19 січня, у Луцьку без тепла залишились 12 багатоквартирних будинків, школа № 27 та садочок № 40.

Опалювальний сезон на Волині розпочався 11 жовтня. Тепло спершу почали подавати до закладів охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери.

Для населення Луцька вартість тепла цього сезону зросла на 10-12 %. Мешканці житлових будинків, що не оснащені вузлами загальнобудинкового обліку теплової енергії здорожчання буде орієнтовно на 25 %.

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