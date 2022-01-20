За підозрою у вбивстві… затримали через 26 років. У Ічнянському райсуді слухають справу про бандитські розбірки 90-х у Прилуках. Минулого літа правоохоронці затримали останнього підозрюваного у розстрілі чотирьох людей під час “сходки” за поділ сфери впливу, зокрема на Гнідинцівський газопереробний завод. Сталося це випадково: зупинили авто за перевищення швидкості. Родина їхала на відпочинок на море. Перевірили документи — водій 26 років перебував у міжнародному розшуку. Про справу без терміну давності — далі.

Ічнянський районний суд Чернігівської області. На лаві підсудних 58-річний Валерій Куц. За версією слідства, майже половину свого життя цей чоловік переховувався від правоохоронців. Він був у загальнодержавному та міжнародному розшуку через вбивство чотирьох людей ще в 90-ті. Його фото та досьє – у відкритому доступі.

ФОТО: Суспільне Досьє Валерія Куца

Починалася ця історія у 1995 році у Прилуках. Сергій Цибенко тоді працював старшим оперуповноваженим карного розшуку у Прилуцькому райвідділі тодішньої міліції. Ті часи він згадує так: до 30 злочинів за добу, здебільшого крадіжок, та до десяти вбивств за рік. Розкриттям таких злочинів і займався Сергій. У червні 1995 року до правоохоронців звернулася жителька Пирятина із заявою про зникнення сина-таксиста: той їхав із Пирятина до Прилук, і більше вдома не з'являвся.

Дорогою з райвідділу додому на узбіччі траси Прилуки-Пирятин, між селами Богданівка та Линовиця, жінка побачила коричневу "трійку" свого сина.

"Влітку тут кущі були, вони тут так і знаходяться по цей час. Тобто, вона стояла за кущами. Її практично було не видно. Вони навіть, коли сюди їхали на Прилуки, автомобіль не бачили, а вже потім вони дивилися на прилеглі території, тому вони й побачили його", – пригадує Сергій Цибенко.

ФОТО: Суспільне Сергій Цибенко

Автівка була порожньою. У салоні – плями крові, на лобовому склі – дірка від кулі. Пізніше експертиза підтвердить, що у водія стріляли з заднього сидіння. Тіло власника знайдуть п'ять місяців потому, у грудні 1995 року… за збігом обставин. В рамках іншого розслідування. На допиті у справі про вбивство правоохоронця один із підозрюваних розповів про розстріл учасників “пирятинського” угруповання. Трьох чоловіків і таксиста, який їх возив. За оперативною інформацією, прилучани з пирятинцями ділили сфери впливу на Гнідинцівський газопереробний завод.

"В місті Пирятин встановили, що з цим самим таксистом виїхали ще троє чоловіків, які на той час поїхали в місто Варву до газопереробного заводу. Які там зустріли цю групу, посварилися і призначили "стрілку" в Удайцях", – каже Цибенко.

На ставку поблизу Удайців вони спочатку вживали алкоголь, потім була сварка, група з Прилук побила пирятиців. Водія, погрожуючи пістолетом, змусили везти їх до лісосмуги неподалік, де й застрелили.

Власника коричневої "трійки" вбили та поховали на трасі Прилуки-Пирятин. Трохи далі дорогою сховали його автівку. Базуючись на такому зізнанні, члена прилуцького угрупування, спійманого за підозрою в іншому вбивстві, за ґрати потрапили ще двоє його спільників: один через шість років після скоєного – у 2001, другого спіймали через 16 років. Він досі перебуває у тюрмі. Валерій Куц, за версією слідства, був четвертим і останнім відомим учасником тих подій. Затримали його минулого червня за збігом обставин. Він прямував на море, на трасі поблизу Пирятина його зупинили патрульні за перевищення швидкості. Коли перевірили водійське посвідчення, виявили, що чоловіка 26 років розшукує поліція.

"Я перший раз почув це, коли мені підозру вручили. В мене голова кипить, я не розумію, чому так. Десь, хтось, щось хотів сховати. А тепер свої помилки хочуть виправити, вже ж ніхто нічого справляти не хоче, отак воно і продовжується, – це мій висновок по тому, що я читаю", – сказав Суспільному Валерій Куц.

ФОТО: Суспільне Валерій Куц

Коли Валерію Куцу обирали запобіжний захід, його адвокат просив суд його пом’якшити, адже чоловік має трьох неповнолітніх дітей та дружину, далі цитуємо: "… 26 років проживав у місті Києві, має міцні соціальні зв`язки. А обґрунтованість підозри не доведена стороною обвинувачення жодним належним доказом". Суд вирішив, цього не достатньо. З липня Валерій Куц перебуває у Чернігівському слідчому ізоляторі. Сам обвинувачений говорить, що у кримінальних розбірках участі ніколи не брав, від слідства не переховувався. А в той час, коли сталося вбивство, проживав у Києві.

Справу Валерія Куца суд призначив до розгляду на початку листопада. Досі підготовчого засідання не відбулося. Його переносили щонайменше тричі.

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