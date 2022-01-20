250 дітей з усієї Черкащини подали роботи для участі в гуманітарному конкурсі "Космічні фантазії". Про це Суспільному розповів директор обласного центру науково-технічної творчості Євгеній Король.
Нині роботи учасників із Черкащини представлені в обласному краєзнавчому музеї.
"Він тримає космічну кульку, яка покрита кристалами, космічними кристалами", – розповіла про свого "мешканця далекої галактики" школярка Варвара Котолуп.
Вона зазначила, що зшила його з фетру за чотири заняття. Варвара додала: "Завдяки кулі він може телепортуваться в інші галактики".
Анастасія Макаренко показала свій малюнок, де зобразила фантастичних істот на казковій планеті. Учасниця конкурсу розповіла, що в студії декоративно-прикладного мистецтва "Сходинки" займається три роки.
"У мене зображений космонавт, який літає над цією планетою і дивиться за ними. Я люблю фантазувати та робити різні малюнки з різними тваринками", – розповіла дівчина.
Семикласниця Катерина Савінова в конкурсі взяла участь вперше.
"Це планета. Тут живуть інопланетяни. Це ракети й інші планети", – зауважила дівчина.
Керівниця студії декоративно-прикладного мистецтва "Сходинки" Галина Тимошенко протягом десяти років допомагає своїм вихованцям працювати над роботами для конкурсу "Космічні фантазії".
"Щороку роботи більш професійні, ідейніші, більш якісні. Це залежить і від керівників, і від педагогів, які навчають дітей. Чим більше педагог сам розвивається і чим більше вкладає в дитину, тим, звичайно, на конкурсі більш якісні роботи", – розповіла Галина Тимошенко.
Дарії Давиденко виготовила конкурсну роботу з пластиліну та бісеру. Вона займається в ГО "Ми є поруч". Працювала над завданням тиждень. Учасниця розповіла, з чого розпочала: "Із планет, із сонця, все по-тихеньку. Я вперше в такому конкурсі".
Техніка виконання та матеріали, з яких діти виготовляють свої роботи, змінилися за 15 років існування конкурсу, зазначила завідувачка відділу обласного центру науково-технічної творчості Галина Малород.
"Це і дерево, і пластик, і вторинні матеріали. Якщо це аплікація, то використовують пластилін, ізонитку, яєчну шкаралупу. Є номінація "М’яка іграшка", то шиють із фетру, плетуть гачком. Паперопластика – то це з паперу вироби", – розповіла Галина Малород.
До участі долучилися вихованці 31 освітнього закладу області, розповів директор Черкаського центру науково-технічної творчості Євгеній Король. Організатори мають на меті представити на загал дитяче бачення космосу.
"Цей конкурс був започаткований разом із Леонідом Каденюком. Його ідеєю є відображення дитячого бачення космосу, життя в космосі. Завдяки роботам з образотворчого мистецтва, малюнкам діти відображають, яким би вони могли бачити космос", – прокоментував пан Євгеній.
За його словами, найкращі роботи відберуть у п'яти номінаціях, після чого відправлять до Києва для участі в завершальному етапі.
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