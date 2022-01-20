250 дітей з усієї Черкащини подали роботи для участі в гуманітарному конкурсі "Космічні фантазії". Про це Суспільному розповів директор обласного центру науково-технічної творчості Євгеній Король.

Нині роботи учасників із Черкащини представлені в обласному краєзнавчому музеї.

Суспільне Черкаси Дитячі конкурсні роботи

Суспільне Черкаси Конкурсні роботи

"Він тримає космічну кульку, яка покрита кристалами, космічними кристалами", – розповіла про свого "мешканця далекої галактики" школярка Варвара Котолуп.

Вона зазначила, що зшила його з фетру за чотири заняття. Варвара додала: "Завдяки кулі він може телепортуваться в інші галактики".

Суспільне Черкаси Варвара Котолуп

Анастасія Макаренко показала свій малюнок, де зобразила фантастичних істот на казковій планеті. Учасниця конкурсу розповіла, що в студії декоративно-прикладного мистецтва "Сходинки" займається три роки.

Суспільне Черкаси Анастасія Макаренко

"У мене зображений космонавт, який літає над цією планетою і дивиться за ними. Я люблю фантазувати та робити різні малюнки з різними тваринками", – розповіла дівчина.

Семикласниця Катерина Савінова в конкурсі взяла участь вперше.

"Це планета. Тут живуть інопланетяни. Це ракети й інші планети", – зауважила дівчина.

Суспільне Черкаси Катерина Савінова

Керівниця студії декоративно-прикладного мистецтва "Сходинки" Галина Тимошенко протягом десяти років допомагає своїм вихованцям працювати над роботами для конкурсу "Космічні фантазії".

Суспільне Черкаси Керівниця студії "Сходинки" Галина Тимошенко

"Щороку роботи більш професійні, ідейніші, більш якісні. Це залежить і від керівників, і від педагогів, які навчають дітей. Чим більше педагог сам розвивається і чим більше вкладає в дитину, тим, звичайно, на конкурсі більш якісні роботи", – розповіла Галина Тимошенко.

Дарії Давиденко виготовила конкурсну роботу з пластиліну та бісеру. Вона займається в ГО "Ми є поруч". Працювала над завданням тиждень. Учасниця розповіла, з чого розпочала: "Із планет, із сонця, все по-тихеньку. Я вперше в такому конкурсі".

Суспільне Черкаси Учасниця конкурсу Дарія Давиденко

Техніка виконання та матеріали, з яких діти виготовляють свої роботи, змінилися за 15 років існування конкурсу, зазначила завідувачка відділу обласного центру науково-технічної творчості Галина Малород.

Суспільне Черкаси Завідувачка відділу Обласного центру науково-технічної творчості Галина Малород

"Це і дерево, і пластик, і вторинні матеріали. Якщо це аплікація, то використовують пластилін, ізонитку, яєчну шкаралупу. Є номінація "М’яка іграшка", то шиють із фетру, плетуть гачком. Паперопластика – то це з паперу вироби", – розповіла Галина Малород.

До участі долучилися вихованці 31 освітнього закладу області, розповів директор Черкаського центру науково-технічної творчості Євгеній Король. Організатори мають на меті представити на загал дитяче бачення космосу.

Суспільне Черкаси Директор Черкаського центру науково-технічної творчості Євгеній Король

"Цей конкурс був започаткований разом із Леонідом Каденюком. Його ідеєю є відображення дитячого бачення космосу, життя в космосі. Завдяки роботам з образотворчого мистецтва, малюнкам діти відображають, яким би вони могли бачити космос", – прокоментував пан Євгеній.

За його словами, найкращі роботи відберуть у п'яти номінаціях, після чого відправлять до Києва для участі в завершальному етапі.

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