Для бібліотек на Луганщині прикарпатці зібрали 200 дитячих книг

У межах акції "Книжки українською — кожній дитині" прикарпатці зібрали дві сотні дитячих книг для бібліотек на Луганщині. Про це в ефірі Суспільного повідомила ініціаторка акції, членкиня громадської організації "Дружина воїна" Ольга Бобрикович.

"Охочі долучитися приносили багато книжок з українськими народними казками. Є також класичні твори Михайла Коцюбинського, Лесі Українки, книжечки Всеволода Нестайка, Сашка Дерманського. Навіть Біблію передали, гарну таку, новеньку. У книжках прикарпатці можуть залишати листівки з вітаннями чи побажаннями", — розповіла Ольга Бобрикович.

З її слів, книги поштою надішлють бібліотекам у місто Щастя та селище Станиця Луганська на початку лютого. На поштові послуги витрачатимуть гроші, які заробили в межах проєкту "Кав’ярня 4.5.0".

На дитячі книги з Прикарпаття чекають у Щастинській центральній універсальній публічній бібліотеці. Цей заклад має сім структурних підрозділів у селах Щастинської громади біля лінії розмежування. Попри війну там досі працюють книгозбірні. Однак літератури у фондах бракує, розповіла директорка Щастинської бібліотеки Валентина Смольнікова.

"На книгозбірню у 2021 році виділили 49 тис. грн. У квітні до нас приєднали ще сім бібліотек. Ми придбали 265 примірників літератури, які треба було поділити між вісьмома бібліотеками. Їх ми поповнюємо завдяки тому, що книги нам дарують читачі та волонтери. Бібліотекарі, які вакцинувалися, на свою тисячу купують книжки для книгозбірні", — сказала Валентина Смольнікова.

Охочі допомогти бібліотекам на Луганщині ще мають час. Жителі Івано-Франківщини можуть принести дитячу літературу в офіс "Дружини воїна" за адресою вул. Шашкевича, 2/14. Приносити можна як нові примірники, так і вже прочитані, але у хорошому стані.

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